DEPUTADOS DO G4 REALIZAM FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ZÉ FRANCO, EM SOCORRO

01/08/19 - 09:54:49

Os deputados estaduais Kitty Lima (Cidadania), Georgeo Passos (Cidadania), Rodrigo Valadares (PTB) e Dr. Samuel Carvalho (PPS), que compõem o grupo de oposição G4, realizaram mais uma fiscalização à prestação de serviço da saúde pública à população sergipana, desta vez no Hospital Regional José Franco, em Nossa Senhora do Socorro. O objetivo da ação foi verificar in loco a qualidade dos atendimentos, a estrutura física da unidade e ouvir dos usuários as principais reclamações e demandas no local.

A fiscalização foi acompanhada pela superintendente do hospital, Iza Conceição, que apresentou aos parlamentares as dependências da unidade de saúde e pontuou os avanços obtidos e os principais problemas enfrentados atualmente. Durante a visita dos parlamentares, pacientes iam relatando suas queixas ao serviço, a principal delas foi a demora para serem atendidos.

“O que mais ouvimos dos pacientes foi em relação a demora para atendimento. Segundo eles, faltam profissionais para dar conta da demanda de pacientes que chegam ao local e que, cansados de esperar, acabam indo embora ou buscando atendimento em outros locais”,disse Kitty.

“Um paciente me abordou no corredor e disse que essa é uma situação comum no hospital, o que é inaceitável. Não podemos considerar comum que o cidadão leve horas para ser atendido, e conversando com a superintendente entendi que o problema é a falta de profissionais disponíveis no mercado. Vamos levar essa demanda para a Secretaria de Estado da Saúde e saber o que pode ser feito para resolver essa situação, mas da forma como está não podemos aceitar”, afirmou a deputada.

Para o deputado Georgeo Passos, a fiscalização ao Hospital José Franco mostrou que ações do G4 precisam ser intensificadas.

“Percebemos no Zé Franco a precariedade das instalações do hospital, bem como a falta de médicos para atender a demanda. Então, nós vamos levar mais essa pauta para a tribuna da Alese e cobrar do Governo do estado medidas eficazes que possam solucionar essesproblemas”, colocou.

Rodrigo Valadares também chamou a atenção para o déficit no quadro de funcionários do ‘Zé Franco’.

“Nossa equipe G4 vem fazendo um belo trabalho com estas fiscalizações. Encontramos algumas situações que necessitam de reparos imediatos na parte física do prédio, mas também me chamou a atenção é que a unidade Zé Franco precisa aumentar seu quadro efetivo de médicos. A população vem reclamando e sofrendo bastante com a espera e não podemos deixar que esta espera seja uma rotina para quem precisa de cuidados urgentes”, pontuou o deputado.

“Nós constatamos uma escala deficitária no que se refere à pediatria. Imagine você chegar com seu filho doente e ter que esperar horas por atendimento, isso é um absurdo. Existe uma necessidade enorme de se fazer uma ampliação do hospital regional para que a população seja atendida de forma digna e com uma boa estrutura. Isso é obrigação da gestão”, afirmou o deputado estadual Dr. Samuel.

Diante das constatações feitas pelo G4 no Hospital José Franco, o grupo cobrará da Secretaria de Estado da Saúde (SES) as medidas necessárias para sanar os problemas percebidos na unidade, a fim de regularizar o serviço e prestar maior e melhor comodidade no atendimento aos pacientes.

Fonte e foto assessoria