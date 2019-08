Empreendedorismo em Sergipe é alternativa para quem busca gerar renda

01/08/19 - 13:49:44

Sergipe apresentou um considerável aumento de 10% no número de abertura de empresas no primeiro semestre de 2019, em comparação ao mesmo período do ano passado, sendo grande parte dessas aberturas composta por microempresas.

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Pinheiro, esse é um sinal importante de que o empreendedor em Sergipe deixa de ver seu negócio como um paliativo e busca a formalidade, como modo de crescer, mesmo diante do atual cenário. “Não são tempos fáceis, mas o empreendedorismo tem se tornado uma alternativa para quem busca gerar renda para movimentar a economia, inclusive gerando emprego”, explicou Pinheiro.

“Comemoramos o saldo de novos empresários, mas também mantemos o alerta: é preciso criar um ambiente propício para que o negócio perdure, cresça e gere mais empregos. E isso depende muito de como o diálogo entre entidades empresariais e Governo do Estado é realizado para que o combate à crise seja efetivo e se diminua as burocracias, tornando Sergipe um mar de oportunidades”, pontuou o presidente, lembrando que é preciso que se tomem medidas mais agressivas que gerem emprego em curto e médio prazo.

Segundo Pinheiro, algumas áreas são importantes por garantirem o movimento da economia de forma mais imediata. “O turismo, por exemplo, depende muito das iniciativas que o Governo do Estado faz em unidade com o trade, e causa um efeito imediato. É um excelente termômetros. Já o comércio é o primeiro setor que sinaliza quando a economia melhora, o empresário sente que o consumidor está mais receptivo e disposto a investir em seus produtos” concluiu.

Debate

O crescimento no número de empresas em Sergipe também será debatido no Almoço com Negócios, realizado pela ACESE no próximo dia 09 de agosto, que terá como tema O ambiente de negócios em Sergipe. Os convites já estão disponíveis na sede da entidade, localizada na Rua João Pessoa, 557, Centro de Aracaju, ou na Empório Jardins, na Avenida Adélia Franco, 2234. Para mais informações ligue (79) 3205-9767.

Por Marcos Rodrigues Meneses