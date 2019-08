Espetáculo Meu Pé de Laranja fica em cartaz no Museu da Gente Sergipana até 28 setembro

01/08/19 - 05:41:36

O clássico da literatura infantil “Meu Pé de Laranja Lima” do escritor José Mauro de Vasconcelos, ganha vida na versão criada pelos atuadores da Então Companhia de Arte e seus colaboradores.

Um sonho, um amigo imaginário, muitas infâncias e o espelho de uma geração. A peça escrita por Leonardo Andrade, ator e dramaturgo da companhia, traz ao Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, um espetáculo recheado de poesia e muitas questões que permeia o imaginário de muitas crianças, as que ainda são e as que já foram. Quão difícil é carregar o peso de um sonho?

A história conta sobre o desatino de um menino, Zezé, que carrega consigo um grande sonho de um dia se tornar poeta. Porém, de família humilde e em uma cidade humilde, o garoto é desacreditado por tudo e por todos, fazendo com que o menino pense até mesmo, em desistir de seus sonhos. É neste universo, que Zezé acaba encontrando um amigo inesperado, que o ajuda e lhe convence da importância de persistir.

O espetáculo foi contemplado pelo edital “Teatro no Museu 2019” do Instituto Banese e estreia no dia 10 de agosto e fica em cartaz até o dia 28 de setembro, todos os sábados, às 16 horas no átrio do museu.

O espetáculo é produzido e realizado pela sergipana, Então Companhia de Arte que desde 2017 vem produzindo e desenvolvendo pesquisa sobre o teatro para crianças. Para mais informações: @entaociadearte ou Fanpage Então Companhia de Arte

