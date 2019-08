Fundo do poço

O turismo em Sergipe chegou ao rés do chão. Nunca neste estado os índices foram tão ingratos com o setor. É cada vez menor o número de visitantes, afetando o faturamento da rede hoteleira da capital e contribuindo para aumentar o desemprego. A situação se agravou em abril passado, quando foram suspensos os voos diários entre Aracaju e Salvador. Tomara que a exoneração do secretário de Turismo, Manelito Franco, ocorrida ontem, signifique o início de uma nova política para o setor. Mas para que isso aconteça o governo precisa se conscientizar que o turístico gera um ciclo virtuoso, melhorando a vida das pessoas e contribuindo com o desenvolvimento do estado. Nada muda, contudo, se o substituto de Manelito for outro apadrinhado político, desprovido de sensibilidade para entender a importância do turismo para o desenvolvimento de Sergipe.

Linha de tiro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) quer ver pelas costas o ministro Dias Tofolli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o parlamentar acionou judicialmente o dito cujo por conta do aluguel da nova sede do Conselho Nacional de Justiça pela bagatela de R$ 23 milhões anuais. Em abril último, Vieira apresentou no Senado um pedido de impeachment contra o ministro Tofolli por abuso de poder. Homem, vôte!

Volta ao batente

Após um mês de merecidas férias, os deputados estaduais e os vereadores de Aracaju retornam hoje ao batente. As sessões na Assembleia e na Câmara Municipal, contudo, não devem ser das mais concorridas, pois quinta-feira é o último dia de trabalho parlamentar: ô vidão! Cansados do esforço feito durante o recesso, alguns deputados e vereadores só devem retornar à labuta na próxima segunda-feira. Ah, bom!

Malas prontas

O deputado estadual Gilmar Carvalho só já deixou o PSC por causa de fidelidade partidária. Pré-candidato a prefeito de Aracaju, o parlamentar quer um partido para chamar de seu. Esta semana, ele foi recebido pelo presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto. Além de ser convidado para virar demista, Carvalho recebeu a promessa de apoio total da legenda na disputa eleitoral de 2020. Marminino!

Segurança discutida

O Tribunal Regional Eleitoral se reuniu com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para discutir a segurança das eleições de Riachão do Dantas. Em 1º de setembro próximo, os votos dos 16.290 eleitores daquele município serão disputados por Manoela Costa (PSC), Pedro da Lagoa (PT) e Simone Andrade (PC do B). Quem vencer o pleito substituirá ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB), cassada sob a acusação de forjarem uma pesquisa na campanha eleitoral de 2016. Danôsse!

Protesto agendado

Vem aí um novo protesto contra a famigerada reforma da Previdência. Será na próxima terça-feira, em frente à sede da Petrobras, em Aracaju. Organizado pelo Sindicato Unificado dos Petroleiros, Petroquímicos e Químicos, o ato público também se posicionará contra quem defende a privatização da estatal de petróleo e gás. Prestigie!

Espaço aéreo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) se esforça para a retomada dos voos entre Aracaju e Salvador. Na próxima terça-feira, ele se reúne em São Paulo com as empresas Gol e Azul. O argumento do governo para ampliar o número de voos em Aracaju é a redução do valor do ICMS para o querosene de avião. Os secretários da Fazenda, Marco Antônio Queiroz e da Comunicação e interino do Turismo, Sales Neto, também participarão da reunião. Aguardemos, portanto!

Caindo fora

O senador Rogério Carvalho (PT) não engoliu a conversa do prefeito paulista João Doria de que nunca teve alinhamento com o governo Bolsonaro. Segundo o petista, “o cão farejador percebeu que o discurso de ódio e o antipetismo não funciona mais e agora quer enganar a população”. Rogério acredita que Doria vai pula do barco de Bolsonaro na primeira oportunidade: “Chega de farsa e intolerância”, reage Carvalho. Misericórdia!

Convencido

Oposição ao governo, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) acredita cegamente que suas criticas provocaram a queda do secretário de Turismo, Manelito Franco. Diferente do que pensa o petebista, a exoneração do secretário era questão de tempo, pois o governador Belivaldo Chagas (PSD) rompeu politicamente com o pai de Manelito, ex-deputado estadual Zé Franco (PSC). Convencido, Rodrigo diz continuar vigilante e de olho no novo secretário. Então, tá!

Petição de miséria

O prédio do 3º Batalhão da Polícia Militar em Itabaiana está caindo aos pedaços. Pelo menos foi o que atestou a Vigilância Sanitária daquele município. Os técnicos constaram infiltrações por toda parte, rachaduras nas paredes, fungos, instalações elétricas expostas e otras cositas más. A fiscalização da Vigilância Sanitária foi pedida pela Associação dos Militares de Sergipe: “Os problemas estão por todo canto”, denuncia sargento Vieira, presidente da Amese. Cruzes!

