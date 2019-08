HENRI CLAY PARECE NÃO TER CORAGEM DE ASSUMIR A SUA IDEOLOGIA, DIZ ADVOGADO

01/08/19 - 10:25:46

Conforme matéria publicada no portal Hora News no dia de ontem, para o ex-presidente da OAB Henri Clay, partidos de centro não existem e ser de “de centro” (em termos ideológicos) é ficar “em cima do muro”.

Lendo a matéria toda ficou clara a tentativa de Henri Clay de desqualificar partidos e pessoas quem tenham ideais “de centro”, insinuando que são desprovidas de opinião ou de posicionamento político.

Não vou pedir para o mesmo estudar o que é ser de centro pois tenho certeza que não foi por falta de conhecimento que cometeu esse disparate.

Ele sabe muito bem que não existem apenas esquerda e direita e como são rasos esses conceitos para definir uma diversidade de ideologias e posicionamentos.

Ele certamente sabe também que as doutrinas no espectro de centro são aquelas que rejeitam quer a versão pura do capitalismo, quer os elementos revolucionários ou tradicionais da escola socialistas.

E que isso não é falta de posição e sim um posicionamento válido e fora dos pólos que são falsamente colocados como únicas formas existentes de pensamento.

Agora, o interessante é que o Henri Clay, tão incisivo ao dizer que não é de direita e em criticar quem é de centro, em momento algum na matéria se vê o mesmo assumir que era de esquerda a sua ideologia.

Não sei se por vergonha ou por orientação de algum marqueteiro, em lugar algum da matéria ele afirmou ser de esquerda, se limitando a dizer que era “progressista”.

E ele é um homem estudado que sabe muito bem que Liberais Clássicos, Sociais Liberais, Social Democratas, Solidaristas ou Socialistas (todos de campos de ideológicos distintos) podem defender os ideais progressistas. Pois os mesmos se opõe ao conservadorismo e não necessariamente enquadra alguém fora da direita ou do centro.

Portanto, só nos resta lamentar a postura de Henri Clay ao se referir a partidos ou pessoas de um campo ideológico diferente do seu, acusando-os de em cima do muro ou insinuando que são sem posição. Quando nem ele mesmo parece ter coragem de dizer que é de esquerda e assumir a sua ideologia.

Pura hipocrisia!

Hebert Pereira – Orgulho de ser de Centro!