HOMEM É ASSASSINADO A TIROS NA PRESENÇA DO PAI NA BARRA DOS COQUEIROS

01/08/19 - 10:38:42

Um homem identificado como Rogério Pereira Cruz, 31 anos, foi assassinado a tiros em frente a sua residência e de seu pai, no município de Barra dos Coqueiros.

O crime foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (31) no bairro Marivan, e as informações são de que a vitima tentou fugir dos assassinos mas foi alcançado e alvejado pelos disparos, morrendo a poucos metros do local.