PMA: Ipesaúde prorroga prazo para recadastramento de beneficiários

Servidores que possuíam plano especial têm até dia 15 de agosto para atualizar o cadastro. Já quem tinha plano básico, não tem prazo final para recadastrar

Os servidores da prefeitura de Aracaju, que já eram beneficiários do Ipesaúde no plano básico ou especial, podem continuar realizando o recadastramento pela internet, ou de maneira presencial na sede da autarquia, rua Campos, 177, na capital. A atualização cadastral é necessária em virtude das mudanças ocorridas com a celebração do novo convênio, no mês de julho deste ano. Os servidores que possuíam o plano especial, o recadastramento foi prorrogado até dia 15 de agosto.

Para facilitar o processo, o Ipesaúde disponibilizou um link no www.ipesaude.se.gov.br na aba Recadastramento Prefeitura de Aracaju. O beneficiário terá acesso à página do recadastramento e deverá clicar na aba “solicitar senha de acesso” para seguir as orientações necessárias, preenchendo os dados e realizando envio da documentação necessária do titular e dependentes, caso possua. É imprescindível possuir um endereço de e-mail válido.

O Ipesaúde ressalta ainda que para os servidores que possuíam plano especial, além da atualização cadastral, haverá necessidade de retirar uma nova carteira, no Centro de Atendimento, na sede da autarquia em Aracaju.

Documentação exigida no recadastramento online ou presencial, dos servidores que já eram beneficiários do plano básico ou especial

TITULAR – SERVIDOR ATIVO / INATIVO / PENSIONISTA:

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* RG e CPF;

* Comprovante de Residência.

DEPENDENTE CÔNJUGE

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* Cédula de Identidade e CPF, de ambos;

* Comprovante de Residência;

* Certidão de casamento;

* Extrato Previdenciário – CNIS cidadão (INSS): detalhado dos vínculos – Emite pelo site https://meu.inss.gov.br/central/#/

* Se trabalhar, o último contracheque;

* Se não trabalhar, carteira de trabalho (página da foto, verso e último contrato de trabalho);

* Se for aposentado(a), o comprovante atual da aposentadoria;

DEPENDENTE COMPANHEIRO (A)

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* Cédula de Identidade e CPF, de ambos;

* Comprovante de Residência;

* Comprovante de União Estável (ex: declaração de convivência e certidão de nascimento de filho em comum, caso tenham);

* Se solteiro(a), certidão de nascimento, de ambos;

* Se separado(a), certidão de casamento averbada, de ambos;

* Extrato Previdenciário – CNIS cidadão (INSS):detalhado dos vínculos – Emite pelo site https://meu.inss.gov.br/central/#/

*Se trabalhar, o último contracheque;

*Se não trabalhar, carteira de trabalho (página da foto, verso e último contrato de trabalho);

*Se for aposentado(a), o comprovante atual da aposentadoria.

DEPENDENTE FILHO(A) INVÁLIDO

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* Cédula de Identidade e CPF, de ambos;

* Certidão de nascimento do filho;

* Laudo médico de até 3 anos ou relatório médico atual;

* Comprovante de Residência.

DEPENDENTE FILHO(A) MAIORES DE 18 ANOS E QUE NÃO ESTEJAM MATRICULADOS E CURSANDO NÍVEL SUPERIOR

* Cédula de Identidade e CPF; de ambos;

* Comprovante de Residência;

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* Certidão de nascimento do(a) filho(a);

OBS: O(a) filho(a)não pode ser casado(a).

DEPENDENTE FILHO(A) UNIVERSITÁRIO(A) ATÉ 24 ANOS

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* Cédula de Identidade e CPF; de ambos;

* Certidão de nascimento do(a) filho(a);

* Comprovante de Residência;

Extrato Previdenciário – CNIS cidadão (INSS): detalhado dos vínculos – Emite pelo site https://meu.inss.gov.br/central/#/

* Carteira de Trabalho do(a) filho(a) (página da foto, verso e último contrato de trabalho), caso tenha;

* Grade do período ATUAL, declaração da faculdade, comprovante de matrícula ou último boleto PAGO;

OBS: O(a) universitário(a) não pode possuir nenhum tipo de renda.

DEPENDENTE FILHO(A) MENOR

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* RG e CPF de ambos; (titular e filho(a))

* Certidão de nascimento do filho(a);

* Comprovante de Residência;

OBS: Em caso de menor tutelado: a decisão judicial, termo de compromisso e certidão de nascimento com averbação.

DEPENDENTE PAI E/OU MÃE

* Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;

* Cédula de Identidade e CPF, de ambos;

* Comprovante de Residência, de ambos;

* Carteira de trabalho (página da foto, verso e último contrato de trabalho), caso tenha;

* Extrato Previdenciário – CNIS cidadão (INSS): detalhado dos vínculos -Emite pelo site https://meu.inss.gov.br/central/#/