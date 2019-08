LAUDO VIGILÂNCIA SANITÁRIA MOSTRA INSALUBRIDADE NO BATALHÃO DE ITABAIANA

01/08/19 - 06:14:34

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) recebeu na tarde desta quarta-feira (31), ofício expedido pela Vigilância Sanitária do município de Itabaiana que avaliou as instalações físicas do 3º BPM, situado no município de Itabaiana.

O órgão confirmou o que a AMESE já vinha denunciando há vários meses: as condições de insalubridade desta unidade policial. A entidade, procurada por seus associados, resolveu agir provocando a fiscalização municipal.

Para o presidente da associação, o sargento Jorge Vieira, “não tem um canto do 3º BPM que a gente olhe e não encontre algum problema. O relatório, muito bem elaborado, é bem claro. As fotos da Vigilância Sanitária mostram a precariedade das instalações. Infiltrações por toda parte, rachaduras nas paredes, fungos, instalações elétricas expostas. Esperamos que o governador Belivaldo Chagas e o comandante da PM adotem as providências necessárias. O policial militar merece respeito”, diz Vieira.