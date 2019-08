LÍDER DO GOVERNO REÚNE COLEGAS PARA DISCUTIR VETOS NESTA TERÇA

01/08/19 - 13:27:35

O líder do governo, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), utilizou a tribuna nesta quinta-feira, 01, para saudar os colegas parlamentares pela volta dos trabalhos legislativos no plenário da casa, após recesso que ocorreu no mês de julho. Na oportunidade, solicitou que os pares se reunissem na próxima terça-feira, 6, para discutir alguns vetos.

“Será um semestre de muito trabalho, e claro, com a finalidade de atendermos ao povo de Sergipe. E já quero convidar os colegas parlamentares para nesta terça-feira (6) apreciarmos alguns vetos, e trazê-los em primeiras votações, e assim desobstruirmos a pautada da sequência. E na quarta-feira (7), se for possível já, faremos apreciação de alguns projetos, que são de parlamentares, do ministério público, do executivo e do judiciário”, convidou Zezinho.

Deputado finalizou sua fala para dizer que acompanhou o Ministério Público em visitação aos batedouros, dando sequência ao processo de concessão das áreas e direcionamentos do que se fazer. “Os editais sugeridos pelos municípios estão em apreciação do MP para fluir com clareza, e sendo objetivo dessa casa às questões relativas aos marchantes, fateiras e feiras livres”, declarou Zezinho Sobral.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese