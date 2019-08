Município de Itabaiana passa a oferecer atendimento neuropediátrico

01/08/19 - 12:36:54

Depois de contratar um neurologista, a Prefeitura de Itabaiana, por meio da Secretaria de Saúde, alcança mais uma conquista para a história do sistema municipal de saúde: a contratação de uma médica neuropediatra. O atendimento iniciou na manhã desta quinta-feira, 1º, no Posto de Saúde Dr. Souto Diniz.

Com essa nova especialidade na rede municipal, pais itabaianenses terão uma garantia do cuidado necessário dos filhos. Para a dona de casa Joseane Conceição, mãe de uma criança com hidrocefalia, conta que chegava a pagar R$ 480 reais em uma consulta médica. “A consulta era em Aracaju e ainda não era fácil encontrar vaga. Essa médica vai ajudar demais a gente que necessita. Eu não tenho palavras para agradecer”, diz, bastante emocionada.

A satisfação de ver o serviço público atuando como é devido é compartilhada pela secretária de Saúde, Mara Rúbia. “É uma conquista que não tem preço. Só esses pais sabem das dificuldades que é conseguir um atendimento como esse. Somo gratos ao prefeito Valmir de Francisquinho por perceber essa necessidade e se prontificar em querer o melhor para o nosso município e para nossas crianças”, destaca Mara.

Só para se ter uma ideia da importância dessa conquista, quem do município precisar marcar uma consulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) só vai encontrar vaga para 2020. “Para as crianças com microcefalia, por exemplo, que precisam constantemente passar por consulta, o neuropediatra no município vai contribuir bastante com o tratamento da saúde dessas crianças, já que terão um melhor acompanhamento médico”, observa Mara.

Fonte e foto assessoria