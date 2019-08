Nota da Gente contempla consumidores e instituições de caridade em Sergipe

Em sua 28º edição, o programa busca incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal e contribui com o fortalecimento de entidades que prestam serviços sociais aos mais necessitados

CPF na nota? Todo consumidor ouve esta frase durante suas compras, e isso significa concorrer a prêmios em dinheiro através do Programa Nota da Gente, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O programa procura incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal e contribui com o fortalecimento de entidades que prestam serviços sociais aos mais necessitados.

O 28º sorteio, realizado nesta quarta-feira (31), possibilitou que mais de 136 mil consumidores participassem e ainda contribuíssem para que instituições filantrópicas pudessem concorrer também a prêmios em dinheiro. A Associação de Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), por exemplo, foi contemplada com um prêmio no valor de R$ 20 mil.

“A Avosos fica muito feliz, principalmente, nossas crianças. Na verdade, elas que serão contempladas. Esse dinheiro será destinado a um projeto chamado Casinha Feliz, onde a gente faz melhorias nas casas das crianças e traz felicidade para todos”, declarou a assistente social da associação, Sara Mônica Andrade.

A solenidade de premiação contou ainda com a apresentação do coral da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), que apresentou belas canções para o público presente. De acordo com a vice-presidente, Carmen Lúcia, mesmo sem a entidade ter sido contemplada no programa, é muito interessante poder participar.

“A Sefaz nos faz o convite e é sempre um prazer essa parceria. É muito bom mostrar o trabalho que a associação vem fazendo. Nós nos sentimos beneficiados em poder participar. Agradecemos o convite e parabenizamos as demais instituições, pois, todas lutam em prol de causas justas”, ressaltou.

Sorteio

Os prêmios da 28ª edição da Nota da Gente variaram de R$ 50 mil, R$ 20 mil, R$ 10 mil, e mais cento e vinte prêmios de R$ 1 mil. As instituições sociais concorreram a um valor de R$ 20 mil e outras três a prêmios de R$ 10 mil. Com a iniciativa, o Nota da Gente totaliza uma premiação em dinheiro de R$ 250 mil.

Estavam ativos mais de dois milhões de bilhetes, gerados a partir dos documentos fiscais emitidos com a indicação do CPF do consumidor, no período compreendido entre 1° de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2019.

As notas fiscais com o CPF foram diretamente lançadas no cadastro do consumidor e o somatório dos valores geraram os bilhetes que participaram do sorteio semestral. A cada R$ 100,00 em valores acumulados foi gerado um bilhete.

Mito do CPF na nota

Muitas pessoas ainda tem receio de cadastrar o CPF na nota fiscal por achar que o governo terá acesso a suas informações, mas de acordo com a auditora Sandra Alves, gerente de Educação Fiscal da Sefaz e gestora do Sistema Nota da Gente, não é através de um programa estadual que isso irá acontecer.

“Não dá para identificar a pessoa pelo nome, porque existem homônimos. O CPF é algo único, ninguém tem o mesmo, por isso a forma de concorrer é pelo CPF. Reforçamos que não precisa ter medo de identificar o CPF no momento da compra, afinal, é a forma que temos também para que as pessoas exijam a nota fiscal”, desmitifica.

Para verificar se foi contemplado, o consumidor deve acessar o link “Meus Bilhetes” no site, inserir a senha de acesso à conta particular do programa e verificar na consulta por bilhetes premiados, na aba “Sorteio”. Caso o consumir tenha prêmio a receber, na mesma página há o espaço para solicitação eletrônica da transferência da premiação, indicando o número da conta pessoal do consumidor no Banese.

Fonte e foto assessoria