‘O Doutor da Felicidade’ será o próximo filme do Cine Somese

01/08/19 - 12:28:50

Prepare-se para a exibição de mais um filme interessante e que gerará debate no próximo Cine Somese. O escolhido dessa vez foi o filme ‘O Doutor da Felicidade’ que será exibido no próximo dia 13 de agosto, a ser realizado no auditório da Somese pontualmente às 19h. Você ainda recebe gratuitamente pipoca e refrigerante.

O filme de 2017 conta a história do Doutor Knock, um ex-bandido que se tornou um médico e chega à pequena aldeia de Saint-Maurice para fazer sua fortuna usando um método particular. Ele faz com que os moradores acreditem que eles não são saudáveis e encontra em cada um deles um sintoma imaginário, ou não, para assim poder exercer sua profissão de forma lucrativa.

Nessa temporada do Cine Somese 2019, todos os participantes receberão um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

Por Maraisa Figueiredo