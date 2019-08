PETROBRAS E SEBRAE LANÇAM EDITAL PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS

01/08/19 - 17:21:43

Serão investidos R$ 10 milhões em propostas de seis áreas temáticas. Inscrições vão até 5 de setembro

Um edital lançado pela Petrobras, em parceria com o Sebrae, prevê o financiamento de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) voltado para pequenas empresas inovadoras. A chamada de projetos garantirá recursos para até 10 propostas, em seis diferentes áreas temáticas, resultando em um investimento de R$ 10 milhões.

O edital faz parte do programa Petrobras Conexões para Inovação e foi criado com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam às necessidades de negócio de petróleo, gás e energia da companhia. E para apresentar essa oportunidade aos sergipanos, o Sebrae reuniu em seu auditório empresários e representantes de diversas instituições científicas e tecnológicas (ICTs) que atuam no estado.

Participaram do encontro representantes da Universidade Federal de Sergipe, Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

A chamada é aberta à participação de startups, microempresas e empresas de pequeno porte que contem ou não com parcerias dessas instituições. Elas devem apresentar projetos nas áreas de tecnologias digitais, captura e utilização de carbono, novas energias, nanotecnologia, corrosão e catalisadores.

“ O nosso objetivo aqui foi promover a aproximação entre esses órgãos e os empresários, mostrando os trabalhos que já estão sendo executados pelos pesquisadores e discutindo como eles podem ser utilizados nas propostas que serão submetidas ao edital. A ideia é facilitar a troca de conhecimentos para que possamos apresentar as soluções mais inovadoras”, explica o analista técnico do Sebrae, José Leite.

Investimento

As inscrições foram abertas nesta quinta-feira, 1º de agosto, e prosseguem até o 05 de setembro no site http://www.sebrae.com.br/editalpetrobrassebrae/2019. Embora não haja a obrigatoriedade da parceria com os ICTs, o edital prevê uma bonificação para propostas que contem com o apoio dessas entidades.

As empresas contempladas terão acesso a fontes de recursos financeiros, que variam entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão, base de clientes, investidores e rede de mentores, além de tempo para amadurecer e validar as soluções propostas e ampliar sua visibilidade de mercado.

As propostas aprovadas no Programa contarão ainda com o apoio do Sebrae durante toda a execução dos projetos de P,D&I. Os empreendedores terão acesso a consultorias especializadas para melhoria de processos gerenciais e tecnológicos, além do apoio intensivo no monitoramento físico-financeiro dos projetos.

A previsão é que os projetos sejam contratados a partir de 20 de novembro. Os empreendimentos selecionados terão até dois anos para desenvolver seus projetos. Na seleção, serão avaliados o impacto da solução proposta para o negócio da Petrobras, a consistência e a viabilidade do projeto, incluindo facilidade de implantação da solução proposta, a capacidade técnica da equipe, o grau de inovação, o nível de maturidade tecnológica e o potencial de ganho de escala.

Para o empresário Ivaldo Mesquita, o edital estimula o surgimento de ideias inovadoras ao garantir o investimento para viabilizar os projetos. “ Muitas vezes o empreendedor tem uma grande ideia, mas não consegue colocá-la em prática porque não dispõe dos recursos necessários. Essa proposta nos oferece a oportunidade de criar soluções que serão absorvidas pelo mercado e trarão benefícios para toda a sociedade”.

Por Wellington Amarante