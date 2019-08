PM DE ALAGOAS É ATINGIDO NO ROSTO COM TIRO E TEM ARMA ROUBADA EM SIRIRI

01/08/19 - 07:46:47

Um cabo da Polícia Militar do Estado de Alagoas foi atingido no rosto por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto ocorrido na noite desta quarta-feira (31) no Povoado Sabinópolis, no município de Siriri.

As informações são de que dois homens armados se aproximaram da vitima, anunciaram o assalto e levaram o carro do militar e uma pistola calibre ponto 40, e em seguida fugiram deixando no local uma motocicleta roubada.

Já o militar foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Não há informações sobre o estado de saúde do militar.

Policiais militares da Ciopac realizaram diligências na região, mas até o momento não conseguiram localizar os suspeitos. Informações sobre o paradeiro dos assaltantes podem ser passadas através do telefone 181.