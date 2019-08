Lagarto inicia grande ação de Assistência Social com a Caravana da Cidadania

01/08/19 - 05:11:26

A Prefeitura de Lagarto levou ao Povoado Pururuca nesta quarta-feira, 31, a primeira edição da Caravana da Cidadania – realizada pela Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho, com diversas ações implementadas pelos departamentos da assistência.

A comunidade pôde contar o Programa Bolsa Família Federal Itinerante, realizando atualizações cadastrais das famílias prioritárias, agendamentos e informações; cadastro ao Bolsa Família Municipal; inscrições em cursos profissionalizantes, orientação jurídica, elaboração de currículo; serviço de cortes de cabelo; sorteio de presentes; brincadeiras para crianças com parquinhos, educador físico e pintura no rosto; confecção de carteira do idoso (para passe livre em ônibus); palestras informativas; cadastro no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e solicitação da segunda via da Certidão de Nascimento ou de Casamento.

A Prefeita Hilda Ribeiro, ao lado dos Secretários Valdiosmar Vieira (Desenvolvimento Social), Bianca Ribeiro (Administração), Fábio Frank (Agricultura) e Eduardo Maia (Educação) estiveram presentes. Em um breve bate-papo com os moradores, a gestora informou sobre a pintura geral da escola local, rede de esgoto, entregou lâmpadas de LED e ouviu as demandas da comunidade.

“Levar dignidade às pessoas é um dever da Prefeitura. É um direito deles também ter acesso a serviços básicos. Estamos fazendo com que esses direitos sejam assegurados para os moradores dos povoados de Lagarto. Toda semana, nos próximos meses levaremos a Caravana para mais comunidades. É só o começo de uma grande ação de acolhimento e humanidade da Assistência Social”, afirmou a Prefeita.

Fonte e foto assessoria