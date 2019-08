Prefeitura lança PSS para contratação temporária de professores substituto

01/08/19 - 11:20:39

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lança Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e cadastro de reserva de professores substitutos. As inscrições estão abertas de 07 a 12 de agosto e a divulgação do resultado final está prevista para 06 de setembro.

Inscrição

Para se inscrever o candidato deverá acessar o Portal da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, http://www.socorro.se.gov.br , acessa a opção Concurso e Seleções, onde constam o Edital, a ficha de inscrição online e as informações acerca os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload.

A inscrição pela internet estará disponível ininterruptamente, desde às 8 horas da manhã do primeiro dia de inscrição – 07 de agosto – até às 20 horas da noite do último dia de inscrição – 12 de agosto -, conforme estabelecido no cronograma previsto e considerando o horário local.

Vagas

É importante lembrar que o candidato somente poderá se inscrever em um único cargo/disciplina. Depois de realizada inscrição o sistema não permitirá nova inscrição ou modificação do cargo escolhido.

As vagas disponíveis para as seguintes áreas/disciplinas: matemática, língua portuguesa, língua inglesa, história, educação física, arte, geografia, ciências, pedagogia (opção I, com 44 horas semanais, e opção II com 24 horas semanais) e atendimento educacional especializado.

Seleção

A seleção consistirá na avaliação por análise curricular de títulos e experiência profissional, devidamente comprovados, segundo os critérios estabelecidos no Edital, considerando a contagem cumulativa e a classificação mediante ordem decrescente dos pontos somados.

Cronograma

Confira o cronograma:

Etapa Data Publicação do Edital 31/ 07/2019 Período de inscrição 07/08/2019 a 12/08/2019 Análise dos títulos pela comissão 14/08/2019 a 23/08/2019 Publicação do resultado provisório 28/08/2019 Prazo para interposição de recursos 29/08/2019 a 30/08/2019 Edital de homologação do resultado final 06/09/2019

da assessoria