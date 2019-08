SES realiza nesta quinta-feira a abertura da Semana do Aleitamento Materno

01/08/19 - 05:17:28

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoverá nesta quinta-feira, 1º, a partir das 8h, no auditório do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, a abertura da Semana do Aleitamento Materno. Comemorada em mais de 120 países de 1º a 7 de agosto, a Semana da Amamentação, oficialmente estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 1992, é caracterizada por um período de muitas reflexões e estímulo ao aleitamento materno.

De acordo com a coordenadora da Rede Materno Infantil da SES, Helga Muller Mengel, a importância desse evento é colocar Sergipe no cenário internacional e nacional da amamentação e garantir a mobilização social a fim de colocar o aleitamento materno, a alimentação complementar saudável, como prática que diminui a mortalidade infantil e melhora a vida, inclusive na fase adulta. “Trazer a população, trazer os parceiros, o profissional de saúde para esse movimento é a gente motivar, para que estejamos sempre falando de aleitamento materno, uma prática que salva vidas”, disse Helga.

O leito materno, o alimento mais valioso do mundo, é repleto de nutrientes que protegem a saúde do bebê. Composto por milhões de células vivas como, por exemplo, glóbulos brancos que reforçam o sistema imunológico, há, ainda, mais de mil tipos de proteínas que ajudam no crescimento e desenvolvimento, aminoácidos, mais de 200 açucares, os oligossacarídeos, que atuam como probióticos que alimentam o intestino com bactérias boas, além de uma grande quantidade de enzimas, vitaminas, minerais e anticorpos.

“Estamos contando com a parceria dos trabalhadores de Banco de Leite, com a Comissão Estadual de Banco de Leite e de Aleitamento Materno, temos aqui a Secretaria de Estado da Saúde em peso, com todas as áreas trabalhando o tema. Neste ano vamos ter um olhar especial para a área da Saúde do Homem, trazendo o homem para esse cenário do aleitamento materno como apoio para a mulher que amamenta, temos também, junto conosco, a Sociedade de Pediatria, todas as Maternidades de Sergipe, a Atenção Primária, a Rede Especializada Hospitalar, as Doulas do parto e da amamentação que estão nos serviços privados e públicos, a imprensa, são todos parceiros que colaboram para mobilizar toda a sociedade para este momento tão importante”, concluiu Helga.

Programação

8h – Abertura Oficial

– Palestra “Rede Estadual de Aleitamento Materno” – com a Enfª Magda Solange Dória Vieira, Gerente do Banco de Leite Humano Marly Sarney – Referência Estadual em Banco de Leite Humano.

– Apresentações de “Experiências Exitosas” em Simão Dias, por Edvaneide Simões Fontes Sacramento; Itabaiana, por Sandra Rafaela de Oliveira Lapa; Estância, por Simone Batista Silva Costa.

– Palestra “Paternidade Ativa” – com o Psicólogo Demétrio Sérgio dos Reis – Referência Técnica para Saúde do Homem, Coordenação Estadual de Atenção Primária à Saúde, e depoimento do Sr. Diego Silveira Costa de Oliveira

– Palestra “O Papel da Doula na Amamentação” – com a Psicóloga Tamyres Lima Santos, Doula do Parto e Amamentação da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

– Mesa redonda de encerramento

Foto: Flávia Pacheco

