TCE: caso Flávio Conceição retorne, sai Clóvis Barbosa

01/08/19 - 10:52:53

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou nesta quinta-feira (01), embargos de declaração do conselheiro Clóvis Barbosa de Melo. Antes do julgamento pelo Pleno, a defesa do conselheiro Clóvis Barbosa pediu o afastamento da relatoria de Carlos Alberto, o que não aconteceu.

Ao final do julgamento, os conselheiros decidiram seguir por unanimidade o voto do relator Carlos Alberto Sobral, que caso Flávio Conceição retorne, quem sairá é o conselheiro Clóvis Barbosa e não a conselheira Angélica Guimarães.

O conselheiro Flávio Conceição retorna, após ser aposentado compulsoriamente após ser acusado de envolvimento em um esquema de fraude de licitações, corrupção, tráfico de influência, superfaturamento de obras e desvio de dinheiro.

Denunciado pelo Ministério Público Federal por envolvimento em suposto esquema de desvio de recursos públicos, Flávio Conceição chegou a ser condenado em primeira instância da Justiça Federal, mas foi absolvido a partir de recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF).

A aposentadoria compulsória de Flávio Conceição aconteceu em abril de 2015, em consequência das investigações da Polícia Federal, na Operação Navalha.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida.