TEM INICIO A NOVA FASE DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO ESCOLAR

01/08/19 - 15:42:44

Usuários têm até o dia 27 de dezembro para realizar o procedimento do segundo semestre

Os estudantes que realizaram o recadastramento ou se cadastram no primeiro semestre devem ficar atentos ao novo procedimento que se inicia nesta quinta-feira, 1º, e segue até o dia 27 de dezembro. O sistema começou a funcionar no dia 1º de fevereiro e alcançou mais de 41 mil alunos, que realizaram todo o procedimento através do computador ou do celular em tempo real, evitando o deslocamento até os postos de atendimento para a entrega dos documentos necessários.

O procedimento é simples: para realizar o recadastramento, o usuário acessa o Portal do Usuário, preenche os dados cadastrais, anexa os documentos solicitados (RG, CPF e comprovante de residência) e aguarda o resultado da análise dos documentos em até cinco dias úteis. Esse mecanismo também é realizado pelos alunos que desejam fazer o seu primeiro cartão escolar, no entanto, eles, precisam da confirmação dos dados pela instituição de ensino, exceto os universitários que apenas acrescentam o comprovante de vínculo escolar para validação.

Para o cadastramento, também é importante acompanhar o resultado da análise pelo Portal do Usuário, que acontece em até cinco dias, e após esta data, comparecer à sede da Aracajucard, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, portando RG, para a captura da foto e registro da digital. A primeira via do cartão é gratuita e entregue em no máximo duas horas.

Os alunos devem ficar atento às notificações do processo através do Portal do Usuário ou do e-mail cadastrado. Caso haja dúvidas, basta ligar para o número 3045-2550 ou acessar o endereço eletrônico [email protected]

Por Setransp