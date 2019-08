Tobias Barreto: prefeito Diógenes inaugura centro de especialidades médicas na sexta

01/08/19 - 05:02:18

O prédio passou por reforma com foco em acessibilidade

A Prefeitura de Tobias Barreto entrega, nesta próxima sexta-feira, 2, a partir das 17h, mais uma obra à população. O antigo SESP, um posto de saúde em condições precárias e sem melhorias há 35 anos, passou por uma reforma intensa. Em cerca de 60 dias, toda a estrutura do prédio foi readaptada para a inauguração do Centro Municipal de Especialidades Médicas. A partir de agora, os serviços de clínica geral serão direcionados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A reforma focou na acessibilidade para deficientes físicos e visuais (desde rampas a piso tátil e banheiros adaptados), mas também trocou toda a parte hidráulica e elétrica do local, ampliou o número de consultórios (agora são sete para atender às 13 especialidades), melhorou o consultório odontológico, readaptou e climatizou todas as salas. A sala de recepção foi ampliada e também foi criada uma sala de marcação de consultas.

O prefeito Diógenes Almeida celebra o resultado. “Uma obra dessa é prova de que essa gestão tem compromisso com nosso povo. Aquele SESP em condições precárias, defasado, não existe mais. Agora é conforto, segurança e qualidade no Centro de Especialidades. É motivo de orgulho saber que estamos cuidando do social”, frisa o prefeito.

SECOM