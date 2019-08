TRE/SE REALIZA REUNIÃO PARA TRATAR DA SEGURANÇA DA ELEIÇÃO EM RIACHÃO

01/08/19 - 06:00:04

Sobre a eleição de Riachão do Dantas, representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe estiveram presentes a fim de alinhar esforços

Na tarde desta quarta-feira (31), no gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), o presidente, Des. José dos Anjos, reuniu-se com representantes da Polícia Militar (PMSE): o comandante geral, CelMarconi Cabral,e subcomandante, o Cel. Paulo Paiva, e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE): Cel. Gilfran Marceliocopete Santos Mateus para alinhar esforços em relação à segurança da eleição suplementar do município de Riachão do Dantas. Do TRE-SE, também estiveram presentes o coordenador de planejamento estratégia e gestão, Marcelo Gerard, e o assessor de imprensa e comunicação social, Ricardo Ribeiro.

O objetivo foi discutir o planejamento da segurança, para que tudo funcione durante o pleito. As informações necessárias foram passadas, e a PMSE e o CBMSE, com o apoio do cartório da 4ª Zona Eleitoral, concluirão todas as etapas sem dificuldade. Outras ações são o processo de requisição de veículos, o envio de materiais e o transporte, etc.

O juízo da 4ª Zona Eleitoral (que tem jurisdição sobre os municípios de Boquim (sede), Arauá e Pedrinhas) é responsável pela organização do pleito de Riachão do Dantas, a ser realizado no dia 1º de setembro (domingo). Nessa Zona Eleitoral, são 16.290 eleitores, que serão distribuídos em 66 seções, nos 22 locais de votação.

O desembargador José dos Anjos elogiou a Polícia Militar (PMSE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) pelos serviços prestados nas eleições. “A PMSE e o CBMSE têm colaborado de forma elogiosa nas eleições, e isso proporciona ao cidadão exercer tranquilo o maior ato de cidadania no Estado de Democrático de Direito”, ressaltou

Fonte e foto TRE/SE