Universidade sergipana firmará parceria com Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo

01/08/19 - 05:00:50

A Universidade Tiradentes será a primeira instituição sergipana e do Nordeste a firmar parceria educacional na área de saúde com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo. A notícia foi divulgada durante aula magna do curso de Medicina, na última sexta-feira (26), no Campus Farolândia.

O superintendente acadêmico do Grupo Tiradentes, Temisson José dos Santos, participou do evento representando o reitor Jouberto Uchôa e informou que a parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz abrangerá todas as escolas médicas do Grupo.

“Este é um momento de acolhimento e de apresentar uma nova parceria com o hospital Osvaldo Cruz. O médico Gustavo Prado está aqui porque estamos estabelecendo parcerias para a Unit e para toda as escolas médicas de nosso grupo. Isso vai trazer oportunidades para nossos alunos e professores”.

Representando o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o médico Gustavo Prado palestrou sobre medicina, inovação e tecnologia na área de saúde e afirmou que a história da Universidade Tiradentes, nota 5 junto ao MEC, foi determinante para a parceria que está a se firmar.

“Fui convidado depois de um ciclo de conversas que tivemos com os professores da Unit em São Paulo e a ideia é mostrar esses caminhos compartilhados da evolução da saúde, da educação médica, e sinalizar as possibilidades de parcerias que a gente enxerga entre a Unit e o hospital pelo entendimento de um ensino moderno, inovador. A trajetória e reputação da universidade foram fundamentais para essa parceria, bem como a clareza da missão e dos valores da Universidade. As parcerias seriam em programas de residência médica, pós-graduação lato senso. A ideia é desenhar algum modelo que vença essa distância geográfica usando recursos de Educação à Distância. A Unit é a primeira universidade a firmarmos parceria no Nordeste e em Sergipe”.

Richard Cabral, coordenador do curso de Medicina, destacou que a Aula Magna é também um momento de acolhimento de novos alunos. Ele também comentou o prêmio Leda Maria Delmondes Freitas Trindade, que premiou o aluno Rafael Adailton dos Santos Júnior por obter a mais alta média global ponderada do curso de Medicina.

“A Aula Magna é um momento de boas-vindas no qual a gente procura inspirar os alunos para que eles tenham conhecimento sobre a profissão. Gostamos de ensinar dando exemplo. Nesse sentido, premiamos o aluno que se formou com a melhor média do curso, mostrando que estamos acompanhando e que estamos aqui para ajudar na realização do sonho”, afirmou acrescentando que o curso de Medicina foi criado em 2010 e que hoje tem 800 alunos.

Maria Eduarda ingressou no 1° período este semestre e participou da Aula Magna com sentimento de pertencimento. “Foi muito bom ter essa recepção dos veteranos e dos professores. A gente fica com sentimento de estar em casa, de pertencer ao curso, é muito legal”.

Fonte e foto assessoria