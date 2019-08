Vereador Cabo Amintas mostra mais uma promessa não cumprida pelo prefeito

01/08/19 - 16:46:47

Durante discurso na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Cabo Amintas (PTB) mostrou um vídeo de propaganda de mais uma promessa do prefeito Edvaldo Nogueira. Nele, aparece a informação de que serão construídos 18 ecopontos de coleta de lixo e entulhos espalhados pela capital. “Ou seja, já prevendo o futuro, isso é mentira! Prefeito mentiroso, nesses quase 3 anos de gestão ele construiu apenas 3 ecopontos. De acordo com o contrato das obras foram gastos em média R$ 110.000,00 para a construção de cada ecoponto”, afirmou o vereador.

Dando continuidade à fala no Pequeno Expediente, Cabo Amintas relembrou situações ocorridas na gestão da prefeitura. “Nessa gestão mentirosa, o Prefeito Edvaldo enganou o povo e até a Justiça. Lembrem-se que os desembargadores determinaram, por unanimidade, o afastamento da empresa Torre, mas eles não obedeceram, só o Cabo Amintas cumpre ordem judicial. O Prefeito não dá importância e a Torre continua ‘comendo’ dinheiro de Aracaju porque o compromisso de campanha dele era até o final dessa gestão. Quem sofre com tudo isso é a população com esse esquema do lixo. E acharam que eu estava esquecido no Lixo, mas não estou”, ressaltou.

Depois falou sobre as empresas que patrocinaram campanhas eleitorais e até o uso de ‘laranjas’. “O esquema nesse estado é grande, são empresas ganhando milhões de reais usando ‘laranjas’. Vemos esquemas de ‘laranjas’ de todos os lados, de quem denuncia e do denunciado. São empresas que pagam campanhas, inclusive, de membros dessa Casa, e assim que organizar tudo vou mostrar os documentos e os vídeos”, criticou Amintas.

Por fim, continuou indignado com a corrupção. “Estão achando que estou morto, mas não estou. Avisei, não apontem o dedo pra mim deixando o rabo do lado de fora. Vou ter paciência e aguardar o momento exato para mostrar tudo” concluiu.

por Evenilson Santana