Vereador prestará homenagem à equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar

01/08/19 - 09:09:13

Nesta quinta, dia 1º, com o retorno aos trabalhos da Câmara Municipal de Aracaju, após o recesso, o vereador Cabo Didi vem com uma grande supresa, que é a homenagem que prestará à equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) pelos relevantes servidos prestados à sociedade sergipana.

Apesar do quadro extremamente reduzido, face ao baixo efetivo, a equipe de mergulho não mede esforços no sentido de prestar um serviço de qualidade, se desdobrando em um trabalho incansável, como o que ocorreu durante as enchentes ocorridas em nosso estado, bem como, no resgate de vítimas em todo estado, independente do dia da semana e das condições adversas que enfrentam.

A homenagem será realizada no próximo dia 30 de agosto, às 19 horas, na sede da Associação de Moradores e Amigos do Santa Tereza, situada na Praça das Mães, s/n, conjunto Santa Tereza, bairro Aeroporto, sendo convidada toda a sociedade e a classe militar para o evento, onde serão estregues troféus aos homenageados.

A homenagem foi uma sugestão dada pelo assessor jurídico da ASPRA (Associação de Praças Policias e Bombeiros Miltiares de Sergipe) e conselheiro da OAB/SE, o advogado Márlio Damasceno, e emcampada pelo vereador Cabo Didi.

São homenageados os seguintes bombeiros militares da equipe de mergulho, que abrange mergulhadores, auxiliares de mergulho e condutor: tenente-coronel Hector Silva Monteiro, major Gideão Oliveira dos Santos, Capitão Márcio Fábio Silva Caldas, capitão José Messias dos Santos, 2º tenente Sinério dos Santos, 1º sargento Anderson Lopes de Almeida, 2º sargento Wagner Trocate da Silva, 2º sargento Pablo Emanuel Santos Gomes e o cabo Glauco Rogério Portela Fontenelle.

“Quero externar meu orgulho em poder prestar esta homenagem aos valorosos e abnegados bombeiros militares, que devido ao baixo efetivo existente na corporação, muitas vezes abdicam de suas folgas para prestar o seu serviço à população, no resgate e localização de vítimas no mar, rios, lagoas e açudes espalhados pelo nosso estado, dando um alento às famílias destas. Reconhecer este trabalho é um dever de todos nós”, afirmou o Cabo Didi.

Matéria do blog Espaço Militar