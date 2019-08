Ação do BPRp termina com a prisão de 4 homens e apreensão de armas e drogas

02/08/19 - 13:48:20

Foi preso no Bairro São Carlos, no início da madrugada desta sexta-feira, 2, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, Denisson Ferreira dos Santos que estava com 100 gramas de cocaína, 01 balança de precisão e 01 sacola com várias cápsulas vazias para acondicionamento de entorpecente.

Os militares do BPRp reazliavam ações de radiopatrulhamento pelo Bairro São Carlos e adjacências, quando, por meio de uma denúncia, foram informados de que na Rua Jerusalém, um homem estaria realizando o comércio de entorpecentes em frente a própria residência.

Com a informação recebida, os radiopatrulheiros deslocaram-se ao local informado e, durante aproximação policial, notaram que um homem abandonou uma sacola e saiu correndo para dentro de uma residência.

Neste momento houve acompanhamento policial e o suspeito que tentou empreender fuga, foi detido e identificado como Denisson Ferreira dos Santos. Na sacola abandoada antes da fuga, os militares encontraram 100 gramas de cocaína, 01 balança de precisão e 01 sacola com várias cápsulas vazias para acondicionamento de entorpecente.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes, onde o suspeito informou que estava vendendo cada cápsula do entorpecente por R$ 20,00 (vinte reais).

2ª ocorrência

A polícia militar através do Batalhão de Radiopatrulha efetuou, na madrugada desta sexta, 2, no Bairro América, a prisão de Carlos Alexandre Santos Bomfim que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado.

Militares do Batalhão de Radiopatrulha realizavam ações de prevenção no Bairro América, quando populares informaram que na rua Haiti, indivíduos estariam realizando venda de drogas e estimulando o uso do entorpecente pelo local.

Diante da denúncia, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local, mas não visualizaram a movimentação informada, contudo um homem em atitude suspeita foi notado e submetido aos procedimentos de praxe de busca pessoal e identificação.

O suspeito que mentiu durante a identificação, tentando se passar pelo irmão, foi identificado após buscas pelos sistemas de consulta judicial como Carlos Alexandre Santos Bomfim.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado.

Diante da situação, o indivíduo foi conduzido a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

3ª ocorrência

Por volta das 3 horas da manhã desta sexta, 3, militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram, no Bairro Santa Maria, as prisão dos irmãos, Vitor Silva da Conceição e Valter Silva da Conceição que estavam portando um revólver calibre .22 com 05 munições intactas do mesmo calibre e um celular com restrição de roubo.

Durante a madrugada um transeunte acionou uma equipe do BPRp e informou que visualizou, na Rua A-5, dois indivíduos estavam portando arma de fogo.

Os militares foram ao local informado e ao visualizarem os dois suspeitos, realizaram uma aproximação tática.

Durante a aproximação, os indivíduos empreenderam fuga e os radiopatrulheiros interceptaram, primeiramente, Vítor Silva da Conceição, com o qual foi encontrado um revólver calibre .22, com 05 munições intactas.

O outro suspeito subiu e tentou empreender fuga pelo telhado de diversas residências, sendo contido, após cerco policial.

Com Valter Silva da Conceição foi encontrado um celular com restrição de roubo, constatado via Imei do aparelho.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração soldado Oliveira Filho