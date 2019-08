AEROPORTO DE ARACAJU GANHA NOVA FREQUÊNCIA PARA CIDADE DE SALVADOR

02/08/19 - 13:11:35

Passageiros do Aeroporto Internacional de Aracaju/Santa Maria (SE) que queiram viajar para Salvador (BA) terão mais uma opção, a partir do dia 6 de agosto. A Azul passará a operar mais seis frequências semanais, voando de segunda a sábado, com a aeronave Embraer 195, que comporta 118 viajantes. As chegadas a partir do terminal baiano estão previstas para 1h05 e as partidas de Aracaju, às 4h.

“Devido à alta temporada de julho, nós já estávamos recebendo este voo da Azul como extra. Agora vamos poder contar com uma frequência regular, proporcionando mais opções aos nossos passageiros”, ressalta o superintendente do terminal de Aracaju, Wanderson Silva.

O aeroporto da capital sergipana tem capacidade para receber até 2,64 milhões de passageiros ao ano. Nos seis primeiros meses deste ano passaram por lá mais de 550 mil pessoas e quase 6,4 mil aeronaves, entre pousos e decolagens. Atualmente, operam no terminal as companhias Azul, Gol e Latam, com voos regulares que ligam Aracaju às cidades de Guarulhos (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA) e Recife (PE).

Localizado na Zona Sul da cidade, o Aeroporto de Aracaju/Santa Maria atende, principalmente, executivos e turistas em busca de negócios, de lazer e dos passeios que a região oferece. Além disso, o terminal conta com operações diárias de helicópteros, que transportam funcionários para as plataformas de petróleo do litoral de Sergipe e de Alagoas.

Assessoria de Imprensa – Infraero