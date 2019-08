AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM ITABAIANA MUDARÁ DE ENDEREÇO NO DIA 5

02/08/19 - 08:40:31

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (DRF/AJU) informa que a Agência da Receita Federal em Itabaiana (SE) terá novo local de funcionamento a partir de segunda-feira, dia 05 de agosto de 2019.

A Agência estará sediada no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC), situado no Shopping Peixoto – Av. José Amâncio Bispo, 5419, Bairro Miguel Teles de Mendonça, Itabaiana – SE, e continua responsável pela circunscrição dos municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Canindé do São Francisco, Carira, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha, Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do Aleixo.

Assessoria de Comunicação Social