Alese adere à campanha “Criança e Adolescente- Prioridade Absoluta” do TJ/SE

A Gestão do Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Juíza Coordenadora da Infância e Juventude e da Mulher, Rosa Geane Nascimento, esteve na manhã desta quinta-feira, 01, reunida com o presidente e deputado estadual da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo (MDB), com o propósito de adesão do Poder Legislativo `a campanha intitulada “Criança e Adolescente- Prioridade Absoluta”, de iniciativa do TJ/SE com foco na proteção às crianças e adolescentes.

De acordo com a juíza Rosa Geane, a campanha tem o objetivo de efetivar políticas públicas que assegurem os direitos de crianças e adolescentes. Segundo ela, quando a autoridade recebe e veste a camisa, ela assume o compromisso nas suas atividades em dar prioridade absoluta nas ações que envolvem crianças e adolescentes.

Para a juíza e coordenadora, a adesão de presidente foi muito importante para causa, porque a Alese irá realizar audiências públicas sobre o orçamento para infância e para mulher, bem como a criação de políticas de atendimento e de prevenção à violência doméstica e a criação de políticas de educação para crianças e adolescentes.

“Estamos muito felizes, uma vez que fechamos o ciclo em termos de adesão. Todos os chefes de poderes estão vestindo a camisa da campanha no mês de aniversário de 28 anos do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)”, ressaltou Rosa Geane.

Durante a reunião, que aconteceu no gabinete da presidência da Casa Legislativa, o presidente Luciano Bispo reassumiu o compromisso com a causa da criança e do adolescente através da parceria junto com Tribunal de Justiça de Sergipe, onde na oportunidade, o parlamentar parabenizou a iniciativa da juíza Rosa Geane, pelo excelente trabalho, exercido com muita dedicação.

No encontro, Bispo relatou que no ano de 1969, o jogador de futebol, Pelé, quando marcou na época o seu milésimo gol, dedicou à todas as crianças, enfatizando que elas seriam o futuro do país. Segundo Luciano, o discurso do jogador foi levado na brincadeira e que era demagogia, explicou

“Nós temos que cuidar das nossas crianças. Cuidando das crianças teremos adultos competentes e compromissados com as suas famílias e com todos”, justificou o presidente Luciano Bispo

