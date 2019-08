Almoço Somese recebeu deputado estadual Zezinho Sobral

02/08/19 - 09:32:15

O empresário e deputado estadual, Zezinho Sobral, foi o palestrante do Almoço Somese desta quinta-feira, 1. Na oportunidade, o palestrante abordou o tema: “Nova Visão de Política com Ética, Eficiência e Resultados”.

Segundo o professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, é importante abrir espaço para uma diversidade de temas que são de interesse da população sergipana. “O almoço destacou sobre a nova visão de política e sentimos a necessidade de debater com os colegas sobre o assunto”, destacou Dr. Aderval

O palestrante se sentiu muito contente por participar do Almoço Somese e poder discutir em um ambiente com uma plateia tão qualificada. “O debate foi em alto nível e contou com pessoas que trouxeram preocupações e informações relevantes onde a gente precisa atuar, compreender e buscar subsídios para que possamos levar essa discussão para o parlamento”, destacou o deputado Zezinho.

O médico do trabalho, Dr. Paulo Amado, parabeniza a Somese por trazer como palestrante o deputado Zezinho Sobral que trouxe esclarecimentos importantes para a classe. “A palestra foi muito boa, sempre aberta a qualquer questionamento e diálogo e defendendo, sobretudo, os interesses da sociedade sergipana, não só da área da saúde, mas como um todo”, pontuou Dr. Paulo.

