CAMINHONEIRO SERGIPANO MORRE EM ACIDENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO

02/08/19 - 09:00:43

Um grave acidente envolvendo um caminhoneiro do município de Campo do Brito deixa um morto no estado de São Paulo

O acidente foi registrado nesta sexta-feira (02) e as informações são de que um caminhoneiro de Campo do Brito, de pré-nome Valdevan morreu ao bater o caminhão na BR 163, na cidade de Rancharia, no estado de São Paulo.

Devido a gravidade do acidente o caminhoneiro morreu no local.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias