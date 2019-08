CONDUTORES COM CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO VENCIDAS SÃO DETIDOS PELA PRF

02/08/19 - 10:02:05

Agentes da Policia Rodoviária Federral flagraram na tarde e noite desta quinta-feira (01), dois condutores com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

As ações aconteceram no km 23 da BR 101 e no km 5 da BR 235, nos municípios de Malhada Dos Bois/SE e Nossa Senhora Do Socorro/SE, respectivamente.

Na primeira ação, os agentes federais realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram o motorista de uma caminhonete Fiat/Strada, com placas de Sergipe. Após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, os policiais constataram que a CNH do condutor estava suspensa desde maio deste ano. Em outro momento, os policiais abordaram o condutor de uma motocicleta Yamaha/Fazer250, com placas de Sergipe, e após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, também constataram que a CNH do condutor estava suspensa desde abril deste ano.

Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelas infrações cometidas, onde se comprometeram a comparecer em Juízo quando intimados para responderem pelo ocorrido.

Com informações da PRF/SE