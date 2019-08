Conselheira orienta municípios sergipanos a reavaliarem servidores readaptados

02/08/19 - 14:28:50

​A conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), informou no Pleno da última quinta-feira, dia 1º, que determinou a emissão de aviso aos 14 municípios cujas contas estão sob sua relatoria, alertando-os para que reavaliem as situações de servidores readaptados pela junta médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Conforme a conselheira, a medida poderá resultar em economia ao erário, a exemplo do que ocorreu no município de Estância, no início deste ano, quando ação similar, também orientada pelo TCE, constatou que grande parte dos profissionais da educação readaptados se encontravam aptos a exercerem suas funções em sala de aula.

“Apenas em Estância, nossa estimativa foi de uma economia anual de R$ 1,3 milhão, com gastos relativos à substituição por contratados temporários; então, entendemos que os demais municípios também devem fazer um trabalho semelhante, pois isso trará benefícios para as contas públicas”, observa a conselheira.

Compete atualmente à conselheira Susana Azevedo relatar os processos dos municípios que integram a 3ª Área de Controle e Inspeção. São eles: Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Campo do Brito, Carmópolis, Cristinápolis, General Maynard, Indiaroba, Maruim, Malhador, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Umbaúba e Pacatuba.

