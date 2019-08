É DESONROSO COM QUEM FEZ TANTO POR LAGARTO, AFIRMA EMÍLIA CORRÊA

02/08/19 - 13:15:17

Em entrevista concedida ao programa “O povo no Rádio”, na Aparecida FM, de Lagarto, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) falou sobre a polêmica envolvendo o nome do seu pai, José Corrêa Sobrinho, após o vereador, Clayton Moore (Cidadania), criar um Projeto de Lei que prevê a alteração do nome do Mercado Municipal da cidade, denominado José Corrêa Sobrinho, para “Mercado Municipal Marcelo Déda Chagas”.

“É disso que o povo espera da Câmara de Vereadores? Muito triste Lagarto passar por um momento desse de total falta de respeito. A cidade precisando de tantas discussões e termos que encarar hoje um vereador com projeto para retirar o nome do Mercado. É lamentável eu ver isso como filha, isso é desonroso”, afirmou a vereadora.

Ainda durante a entrevista, a parlamentar ressaltou que se Marcelo Déda estivesse vivo, não concordaria com essa atitude. “Pela honradez que que tinha, se estivesse vivo, certamente não concordaria com isso. Não é questão do nome. Não estamos julgando integridade de ninguém, até porque Déda também fez muito pelo município. A questão é que a escolha, quando foi feita, foi aprovada legitimamente pela Câmara Municipal. Tem que ser respeitado”, pontuou.

A deputada Gorete Reis (PSD), que estava nos estúdios da Rádio, também entrou em defesa da vereadora Emília Corrêa. “Até o momento não entendi bem o objetivo do vereador Clayton Moore. O Mercado precisando de tantas melhorias, os feirantes em geral. Não tem cabimento um projeto como esse. Não sei o que passou para ele surgir com essa ideia. Você já imaginou se cada vereador em cada legislatura resolvesse mudar a nomenclatura das ruas? Imagine a bagunça que seria. Uma falta de respeito enorme.

Ele deu um tiro no pé, achou que era uma coisa e foi outra. Espero que os vereadores não surjam mais com ideias desse tipo”, destacou.

Por Andrea Lima

Foto: Gilton Rosas