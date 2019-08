EDVALDO: EM DOIS ANOS E MEIO REALIZAMOS MUITO ALÉM DO QUE PREVÍAMOS

02/08/19 - 12:20:14

O prefeito Edvaldo Nogueira iniciou a sexta-feira, 2, fazendo mais um balanço das ações realizadas pela gestão em Aracaju. Em entrevista concedida à rádio Nova Brasil FM, ele elencou os avanços conquistados em áreas fundamentais, como Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Limpeza Pública, em dois anos e sete meses de administração, e definiu o respeito às prioridades como preponderante para o alcance das melhorias nos setores operantes da Prefeitura, mesmo diante da limitação financeira encontrada.

“Estou muito satisfeito com o trabalho que realizamos até aqui. Mais que isso: estou surpreso porque conseguimos atingir metas além do que havíamos previsto. Fui prefeito pela primeira vez em um momento em que o país crescia, retornei ao cargo em outro momento, de crise, e ainda assim estamos conseguindo fazer grandes feitos. E digo isso sem vaidades. Todo mundo lembra como encontramos a Prefeitura, com R$ 540 milhões em dívidas, salários atrasados, problemas na limpeza pública, na malha asfáltica e em diversos setores da gestão. Procuro não ficar olhando para trás, mas essa comparação é inevitável, principalmente porque conseguimos resolver grandes entraves. Hoje a cidade é outra. Os servidores recebem em dia, a coleta de lixo foi regularizada e a cidade é considerada uma das mais limpas do país, construímos, inclusive, ecopontos e eliminamos 70% dos pontos de descarte irregular”, destacou.

Edvaldo prosseguiu: “Estamos investindo mais de R$ 310 milhões em obras, mesmo em um momento de crise por qual o nosso país passa, realizamos uma grande recuperação na cidade, aplicando mais de 70 mil toneladas de asfalto em ruas e avenidas para recompor o pavimento, e estamos colocando em prática o Plano de Mobilidade, com a recuperação de quatro importantes corredores de trânsito, com a instalação dos semáforos inteligentes, que começam a operar em breve, e com a reforma de terminais e construção de um novo terminal do Mercado, que também iniciam em breve. Além disso, na Educação implantamos a matrícula online, ampliamos a rede de fibra ótica e hoje são 60 km para que as escolas recebam internet de alta velocidade, entregamos recentemente mais 13 maletas digitais com equipamentos para melhorar a qualidade de ensino, inauguramos duas escolas, estamos construindo a primeira unidade de ensino integral e reformamos diversos prédios da rede”.

Ao listar os avanços conquistados, o prefeito também pontuou as medidas adotadas para ofertar um atendimento eficaz na Saúde. Para Edvaldo, as decisões tomadas na área foram acertadas, tendo em vista que a população aracajuana foi colocada como prioridade. “Implantamos o prontuário eletrônico e com isso conseguimos melhoras efetivas, tanto no atendimento, como na marcação de exames. Estamos zerando filas para especialidades e temos tido uma evolução significativa. Estou muito satisfeito com o atendimento no Nestor Piva e vejo que foi uma medida acertada. No momento, estamos em processo para contratação de uma empresa definitiva, mas vejo que foi uma boa decisão porque os aracajuanos têm aprovado e eles não poderiam ficar desassistidos. Mas não pretendo fazer o mesmo com o Fernando Franco porque ele funciona bem”, frisou.

Para qualificar os atendimentos na Saúde de Aracaju, Edvaldo também ressaltou a parceria bem sucedida com a Universidade Tiradentes e afirmou que a capital sergipana também deverá se candidatar ao programa “Médicos pelo Brasil”. “No 17 de Março, por exemplo, estabelecemos uma parceria com a Unit que comprou os equipamentos e, em contrapartida, seus alunos estão estagiando ao lado dos nossos profissionais. Tem dado muito certo e já vemos a possibilidade de estender, inclusive, verificando a possibilidade de parceria também com a Universidade Federal para que os alunos possam estagiar em nossas UBS. Com relação ao programa Médicos pelo Brasil, conversei com a secretária e pretendemos aderir. No governo de Temer já estávamos vendo a possibilidade e agora vamos nos candidatar. Aracaju vai concorrer e quanto mais médicos vierem para cá, melhor”, reiterou.

O gestor municipal citou ainda grandes projetos em execução, dando ênfase a conquista de R$ 120 milhões para a construção das unidades habitacionais do Residencial das Mangabeiras, no 17 de Março. “Estamos realizando obras importantes em diversas áreas da cidade. Temos obras no Santa Maria, Moema Mary, Japãozinho, na Coroa do Meio, e todos os nossos projetos serão entregues no prazo definido. Aracaju é uma das poucas cidades do país que tem conseguido executar esse volume de obras, dando contrapartidas, mesmo com o orçamento limitado. E sou muito grato a todos os deputados federais que nos ajudaram com a liberação de emendas, porque sem essa ajuda, não seria possível. Sem contar que temos um dos maiores projetos de habitação para a construção das casas das Mangabeiras. Estamos assinando o contrato com a Caixa Econômica e acredito que daremos ordem de serviço em meados fevereiro. Vamos resolver um problema que se arrasta há seis anos, dando moradia digna para 1.102 famílias, num investimento de R$ 120 milhões”, afirmou.

Reajuste

Outro tema abordado durante a entrevista foi o reajuste salarial. Questionado pelo jornalista André Barros sobre a possibilidade de conceder aumento aos servidores municipais, Edvaldo afirmou que, para este ano, não há. “Tenho sido muito sincero com relação a isso. Se a gente conceder 1% de aumento, o orçamento estrangula e a Prefeitura não consegue manter os salários em dia, principalmente porque tivemos queda na arrecadação e de repasses. Como é que vamos dar reajuste sem poder honrar? Não é melhor pagar em dia e reconhecer direitos, como estamos fazendo? Eu acredito que sim. Encontramos vários processos engavetados e hoje não tem um servidor que não tenha seus direitos garantidos. Sou esperançoso e acredito na recuperação econômica do país. Com isso, poderemos dar aumento. Mas agora estamos priorizando o pagamento em dia”, enfatizou.

Plano de recuperação

Sobre as fortes chuvas que atingiram a capital sergipana recentemente, Edvaldo salientou não apenas o trabalho executado com o Plano de Contingência, para minimizar os efeitos nos cinco dias de chuvas quase que ininterruptas, como também o plano de recuperação das áreas afetadas, colocado em prática imediatamente após diminuição das precipitações. “Resistimos bem. Choveu em Aracaju mais do que em Recife, semana passada, e conseguimos aguentar porque fizemos um trabalho de prevenção fundamental. Prova disso é que diversas áreas que costumavam alagar não alagaram. Tivemos pontos de concentração de águas, mas elas escoaram rapidamente por causa da limpeza de canais e bocas de lobo que fizemos. O maior problema foi no Jabotiana, mas ocorreu devido transbordamento do rio Poxim. Ainda assim, conseguimos atuar, colocamos 800 servidores nas ruas de todos os setores, e contamos com a população, a quem agradeço pela solidariedade. Imediatamente após passar as chuvas começamos a recuperação da cidade, com diversos serviços como tapa-buracos, aumentamos as equipes, e acredito que em dois meses teremos devolvido à normalidade as regiões mais atingidas, especialmente com a recomposição do pavimento em ruas e avenidas”, assegurou.

Da assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA