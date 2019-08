Grande expectativa para o início da 1ª etapa da Game Jam Plus

02/08/19 - 05:32:21

A terceira edição da Game Jam Plus está chegando e já é a maior Game Jam competitiva presencial do mundo!

Este ano, a primeira etapa da Game Jam + será realizada nos dias 2 a 4 de Agosto na Universidade Tiradentes, no Bloco G, Sala 60, do Campus Farolândia à partir das 18h. Ele irá ocorrer em mais de 34 cidades simultaneamente ao redor do mundo, pelo menos 8 delas são internacionais espalhadas por 4 continentes diferentes, mais que o dobro em relação ao evento de 2018.

O evento, apoiado pela Universidade Tiradentes e pelo SergipeTec, é destinado a desenvolvedores, artistas e pessoas de marketing que buscam trabalhar no mercado de Jogos. O evento já possui suas 120 vagas quase todas preenchidas, o que fará da edição do evento deste ano 4x maior que a última edição.

Sobre as demais etapas, Gabriel Ferreira, um dos organizadores globais, explica que os participantes, finalistas ou não, terão acesso a um conteúdo personalizado e exclusivo para o aprimoramento de seus jogos, tornando-se uma forma de capacitar ainda mais novos desenvolvedores e ajuda-los nas áreas que eles mais podem encontrar dificuldade, seja em termos de programação ou até mesmo marketing, o evento estará cheio de conteúdo para os gamedevs.

Após isso, a Grandes Final será realizada em novembro no Rio de Janeiro, onde esses finalistas apresentarão seus jogos desenvolvidos, e lá será escolhido o melhor jogo, além das premiações por categoria.

INGRESSOS

Para se inscrever na GJ+ 2019, é só acessar o site https://www.gamejamplus.com/ e encontrar a “Aracaju”.

– Asscom Unit