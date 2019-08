Homem é preso com drogas, arma e munições no bairro São Conrado, em Aracaju

02/08/19 - 13:53:00

O preso já responde a outros dois processos criminais

Na manhã desta sexta-feira, 2, policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) prenderam José Adenilson Oliveira Reis Santos, 20 anos, que foi encontrado com um revólver, calibre 38, dez munições do mesmo calibre, aproximadamente 280 gramas de cocaína e 60 gramas de maconha.

De acordo com as informações, parte do entorpecente já estava fracionado e pronto para a comercialização. Também foram apreendidas 80 cápsulas vazias, que são usadas para armazenar cocaína.

A prisão aconteceu no bairro São Conrado. O infrator e objetos apreendidos foram encaminhados à 4ª DM onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após pesquisas, constatou-se que o conduzido já responde a outros dois processos criminais. Em 2017, foi preso por tráfico de drogas e porte de arma. Já em 2018, preso por receptação, sendo posto em liberdade apenas em maio desta ano.

Fonte e foto SSP