Mais de 300 carros antigos devem participar de 1º a 3 de novembro do XV Eneva

02/08/19 - 14:09:41

Encontro Nordestino de Veículos Antigos

O Encontro Nordestino de Veículos Antigos (Eneva) que acontecerá na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, contará com a participação de todo o Nordeste e parte das regiões Sul e Sudeste, vai expor carros dos anos 20, 30, 40, 50, 60, além de outras décadas.

De acordo com o diretor do Clube Carlos Armando de Oliveira, o Eneve, é um dos maiores encontros de carros antigos do Brasil. “Além de ser um dos maiores encontros do Brasil, o XV Eneve, consolida o envolvimento e a participação direta de Sergipe nesse seguimento”, disse.

Secom