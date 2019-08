Maternidade intensifica campanha para doação de frascos de vidro

02/08/19 - 06:41:30

Um simples frasco de café solúvel, de vidro, pode fazer toda a diferença para um banco de leite. Eles acondicionam de forma correta o leite materno que é doado nas maternidades. Nesse sentido, em alusão ao Agosto Dourado, mês de incentivo e apoio ao aleitamento, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade porta aberta para as usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), e o Banco de Leite Marly Sarney estão mobilizados para estimular a doação dos frascos pela população.

“Durante todo o ano estamos em campanha para doação de frascos de vidro, mas neste mês ela é intensificada. Essa é uma forma de solidariedade que ajuda os bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já que o leite materno é, comprovadamente, o mais completo alimento para a criança no seu início de vida por conter proteínas, vitaminas, água, gorduras e outros benefícios para o desenvolvimento do prematuro de forma saudável”, disse a gerente do Banco de Leite Marly Sarney, Magda Dória.

Ela informou que para estocar o leite doado os frascos de vidros com tampas de plástico, como os de café solúvel, são perfeitos. “Esse material é esterilizado e seguro, pois é resistente ao congelamento e descongelamento. O processo evita que o leite perca os nutrientes, além de não acumular cheiro e resíduos, sendo fácil de esterilizar”, alertou a gerente.

Dória atentou que a higienização do frasco é de extrema importância para não deixar o leite em risco. O próprio banco de leite realiza a higienização. “Fazemos a lavagem, secagem e esterilização. Para ajudar com a doação é só entrar em contato com a unidade pelo número 3218-9403.

Agosto Dourado

Em todo o Estado de Sergipe haverá ações durante o Agosto Dourado, com a promoções de atividades na Atenção Básica, nas associações de moradores, igrejas, entre outros. Na MNSL haverá o envolvimento em todos os setores, com ações e divulgações para os pacientes, acompanhantes, visitantes e funcionários da instituição. “O leite materno é o melhor alimento do mundo. A mulher produz anticorpos, é a primeira vacina da criança, promove a saúde, reduz a mortalidade e o adoecimento do bebê”, comentou Magda Dória.

Pontos de Coleta

– Banco de Leite Humano Marly Sarney: Rua Variante Dois. Bairro Capucho. Aracaju (SE). Telefone (79) 3218-9403. Email [email protected]

– Maternidade Nossa Senhora de Lourdes: Avenida Presidente Tancredo Neves. Bairro América. Aracaju (SE). Telefone (79) 3225-8650

– Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel: Rua Jackson de Figueiredo, 401. Centro. Itabaiana (SE). CEP 49500-00. Telefone (79) 3431-2290. Fax (79) 3431-2290. Email [email protected]

– Maternidade Zacarias Júnior/Banco de Leite Humano Zóed Bittencourt: Rua Hipólito Santos. Centro. Lagarto (SE). CEP 49400-000. Telefone (79) 3631-2723. Fax (79) 3631-9319. Email [email protected]

– Hospital Santa Isabel “Dr. Fernando Guedes”: Avenida Simeão Sobral. Bairro Santo Antônio. Aracaju (SE). CEP 49060-640. Telefone (79) 3212-4900. Fax (79) 3236-2053

– Secretaria de Estado da Saúde: Av. Augusto Franco, 3150. Ponto Novo. Aracaju/SE. CEP 49097-670. Telefone (79) 3226-8311