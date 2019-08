Morada Nova é lançado pela Prefeitura de Lagarto com entrega de casas

02/08/19 - 06:27:28

Levar mais dignidade e segurança para as famílias em situação de vulnerabilidade no município de Lagarto. É esse o objetivo principal do “Morada Nova”, lançado nesta quinta-feira pela Prefeita Hilda Ribeiro durante a entrega de casas do programa, que substitui casas de taipa por alvenaria e reforma imóveis que põem em risco a vida dos moradores.

“Estamos ampliando essa ação para que mais pessoas, mais famílias que vivem sob um teto que levam perigo a elas. Então a gente quer acolher essas pessoas, dando uma moradia confortável, com qualidade de vida e quer também que essas famílias possam dormir todas as noites sabendo que estão seguras, faça sol ou faça chuva”, afirmou a Prefeita Hilda.

As entregas foram feitas na Rua de Laranjeiras, Ademar de Carvalho e no Assentamento Dr. João e contaram com a presença também do Deputado Federal Gustinho Ribeiro, de secretários municipais, vereadores e público em geral. Mais casas, como a entregue ao João Luiz, estão previstas para acontecer em breve.

“Isso é uma bênção de Deus essa casa da gente. Antes era caindo aos pedaços e quando chovia pingava em todo lugar e molhava tudo. Era um perigo. Agora tá uma maravilha, no conforto”, disse Sr. João, que recebeu as chaves ao lado da esposa e dos filhos.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/desenvolvimento-social-e-do-trabalho/item/2788-morada-nova-e-lancado-pela-prefeitura-de-lagarto-com-entrega-de-casas.html

Prefeitura de Lagarto