Operação Tapa Buraco atua em 14 municípios do interior

Profissionais operam com oito frentes de trabalho em seis territórios sergipanos

A Operação Tapa-Buraco foi iniciada em quatro novas rodovias sergipanas esta semana, a fim de assegurar melhorias no tráfego e garantir a segurança de condutores e pedestres. O trabalho do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo a execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, prossegue com a operação tapa buraco também em mais outras quatro rodovias.

As equipes das Gerências Executivas dos Distritos Estaduais (Gedres) atuam para minimizar os estragos da malha viária causados pelo tempo e intensificados pelas chuvas acima da média, ocorridas durante o mês de julho em 14 municípios de seis territórios sergipanos.

Muito afetada pelas chuvas, a SE-160 recebe os serviços em trechos que vão da BR-101 ao município de Riachuelo até o acesso a Santa Rosa de Lima. Ainda em Santa Rosa de Lima, entre o povoado Cana Brava e o município de Siriri, as equipes atuam na SE-240. Na mesma rodovia, porém, no Agreste Central Sergipano, os serviços contemplam trechos entre a Serra do Machado e a cidade de Ribeirópolis.

A operação também chegou aos territórios Sul e Centro Sul Sergipano, nas rodovias SE-285 (Pedrinhas a Riachão do Dantas), SE-361 (Simão Dias a Poço Verde) e SE-170 (Lagarto a São Domingos). Já no Território Leste Sergipano, os trechos onde a operação também é executada, vão de Pirambu a Japaratuba (SE-226). No Território do Alto Sertão Sergipano, os profissionais trabalham na Rodovia SE-317 entre os municípios de Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha.

Além dos serviços de tapa buraco, o DER executa outras ações, cujo objetivo é proporcionar melhores condições de trafegabilidade. No Território Sul do Estado, na SE-295, entre os municípios de Itabaianinha e Tomar do Geru, equipes do DER executam limpeza de descidas d’água e roçagem mecânica, serviço este, também executado no Alto Sertão Sergipano, na SE-179 entre os povoados Vaca Serrada e Niterói, ambos pertencentes ao município de Porto da Folha.