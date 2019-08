Patinho feio

Decididamente, o Tribunal de Contas de Sergipe quer ver pelas costas o conselheiro Clóvis Barbosa. Por unanimidade, o Pleno do TCE decidiu que se conselheiro Flávio Conceição for desaposentado, é Clóvis quem cede a cadeira, perde o emprego. Agora, falta apenas julgar o mérito do pedido de desaposentadoria para Conceição – inocentado da acusação de corrupto – retornar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por que Barbosa é tão mal visto pelos demais conselheiros? Será por ter tentado moralizar a casa quando a presidiu? Aliás, as ações corretivas do quase ex-conselheiro até fizeram cair em desuso a pecha de “Tribunal faz de Contas”. Suas decisões duras, porém republicanas, contrariaram meio mundo de gente graúda, transformando-o no patinho feio do TCE. Portanto, é natural que os demais conselheiros queiram jogá-lo pela janela, substituindo-o por Flávio Conceição, um parceiro de todas as horas e que adora adoçar a boca dos confrades com um supimpa doce de leite. Crendeuspai!

Cidadania mantida

A Câmara de Aracaju rejeitou o requerimento propondo a revogação do Título de Cidadão aracajuano concedido ao ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad (PT). Autor da homenagem, o vereador Camilo Lula (PT) explicou que a cidadania visa reconhecer as ações do ex-ministro da Educação em favor da capital. O vereador Américo de Deus (Rede) foi um dos que votaram contra o requerimento por entender que a revogação do Título seria uma deselegância sem tamanho. É vero!

Sala escura

Quebra a cara quem vai à Biblioteca Pública Epifânio Dória, em Aracaju, e tenta visitar a Sala Marcelo Déda. Fechado desde sua inauguração, o espaço foi criado por lei estadual para conservar e expor e memória do acervo pessoal e literário do saudoso ex-governador. Como perguntar não ofende, alguém sabe quando a Sala Marcelo Déda será aberta à visitação pública? Marminino!

Montando o time

E o deputado federal Laércio Oliveira (PP) segue pavimentando o caminho rumo ao governo de Sergipe. Ontem, o seu PP abrir as portas para oito prefeitos. Os novos pepistas são Sílvio Cardoso (Divina Pastora), Pedro de Balbino (Tomar do Geru), Marcelo Souza (Campo do Brito), Eraldo de Andrade (Boquim), Fernando Franco (Muribeca), Lokanan Santana (Propriá), Danilo Carvalho (Itabaianinha) e Júnior Barroso (Santana do São Francisco). Pré-candidatos às eleições de 2020 também ingressaram no time de Laércio. Esse jogo promete!

Cabo faz ameaça

Sem citar nomes, o vereador aracajuano Cabo Amintas (PTB) mandou um duro recado aos adversários: “Engana-se quem achar que estou morto. Eu avisei: não apontem o dedo pra mim deixando o rabo de fora. Vou ter paciência e aguardar o momento exato para mostrar tudo que sei”. A quem será que Cabo Amintas se referia? Ao menos na Câmara Municipal ninguém ainda vestiu a carapuça. Danôsse!

Vetos e projetos

Os vetos do governo a projetos aprovado pela Assembleia serão apreciados pelas comissões temáticas na próxima terça-feira. A ideia do líder do governo, deputado Zezinho Sobral (Pode), é votá-los em plenário na quarta, juntamente com projetos do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. Pelo visto, a próxima semana será pra lá de movimentada no Legislativo. Aff Maria!

Desfile confirmado

Não passa de fake news a informação de que a Prefeitura de Aracaju não promoverá o Desfile Cívico no bairro Siqueira Campos. O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) garantiu a realização do evento estudantil em homenagem à Independência do Brasil: “É muito importante para os nossos meninos e meninas da rede de ensino”. O comunista afirma ser preciso incentivá-los a respeitar os símbolos nacionais e as tradições culturais. Ah, bom!

Índio quer respeito

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) só pensa em entregar as terras dos índios a garimpeiros, madeireiros e fazendeiros. Enquanto isso, as tribos vivem aos Deus dará, enfrentando todo tipo de problemas. Aqui em Sergipe, a comunidade Xokó, em Porto da Folha, sofre com a caça predatória e o desmatamento, crimes praticados por invasores da Ilha de São Pedro, sede da aldeia. Misericórdia!

Devo não nego…

O percentual de famílias endividadas cresceu de 64% em junho para 64,1% em julho último. Segundo a pesquisa da CNC, os que não terão condições de pagar as contas em atraso somaram 9,6% em julho, acima dos 9,5% do mês anterior. O estudo também revela que o tempo médio de comprometimento com dívidas entre as famílias endividadas foi de sete meses, sendo que 32% delas estão comprometidas com dívidas por mais de um ano. Você também tá nessa? Vixe!

Projeto da discórdia

O vereador lagartense Clayton Moore (Cidadania) voltou do recesso parlamentar fazendo barulho. Ele apresentou um projeto colocando o nome do ex-governador Marcelo Déda no Mercado Municipal de Lagarto. Nada demais se o espaço comercial já não tivesse sido batizando de José Corrêa Sobrinho, histórico comerciante da cidade. Moore diz querer apenas fazer justiça a Déda, responsável pela obra. A família de Corrêa não concorda. Segundo Matheus Fraga, sobrinho do comerciante homenageado, “este projeto é esdrúxulo, desrespeitoso e destoante”. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 28 fevereiro de 1958.

