PMA reforça ações de combate ao Aeades com equipes da Assistência e da Defesa Social

02/08/19 - 08:32:41

Por meio do trabalho intersetorial, a Prefeitura de Aracaju intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti em toda a capital sergipana. Nesse sentido, a gestão municipal realizou, nesta quarta-feira, 1, no bairro Soledade, mais um mutirão de conscientização e enfrentamento ao mosquisto, que, além dos agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal da Saúde, contou com técnicos das secretarias municipais da Assistência Social e da Defesa Social e Cidadania (Semdec).

Apesar do bairro apresentar baixo risco de proliferação do mosquito, como indica o mais recente Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo aedes aegypi (LIRAa), a Prefeitura atua na perspectiva de prevenção, eliminando os possíveis focos e criadores do mosquito, bem como conscientizando a população.

No Soledade, as equipes da gestão municipal fiscalizaram áreas de risco e conversaram com os moradores sobre a necessidade da sociedade se somar e fortalecer a luta contra o mosquito transmissor de doenças como dengue e zika.

Segundo a coordenadora da Proteção Social Básica da Assistência Social, Carla Vanessa Dória, as instituições assistenciais de Aracaju são importantes ferramentas para ampliar o alcance das equipes da Prefeitura aos cidadãos aracajuanos que vivem em áreas vulneráveis. “O Cras, por exemplo, é a porta de entrada para as demais políticas públicas. Sendo assim é uma unidade da Assistência que está muito presente junto à comunidade. É por isso que estamos nos unindo com as demais secretarias para intensificarmos esse trabalho intersetorial. Estamos conscientizando as famílias, cada cidadão, e mostrando que o combate ao mosquito é algo em parceria, principalmente com a própria comunidade que tem o papel mais importante em meio a essa luta”, disse.

A ação contou com a participação ativa do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec). O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, reforçou a contribuição dos núcleos para o combate aos focos do mosquito, nas áreas de risco. “Os núcleos foram formados justamente para colaborar com as ações de Defesa Civil. O combate ao Aedes aegypti é papel de todos. Por isso, o Nudec Soledade se une ao mutirão, que conta com a participação de diversos órgãos municipais, para ampliar a conscientização e promover a adoção de medidas que evitem a proliferação do mosquito”, destacou.

Os membros do Núcleo de Defesa Civil da Comunidade agregam o conhecimento e vivência na localidade para auxiliar no direcionamento da atenção aos pontos que demandam maior cuidado. A coordenadora do grupo no bairro Soledade, Gilenilde Barbosa, comemora a integração com os órgãos da Prefeitura de Aracaju e chama a atenção da população para que também faça a sua parte. “Já presenciamos diversas situações inadequadas durante a ação. As equipes estão orientando, de casa em casa. Diante disso, é importante que a comunidade tenha a consciência de que é preciso cada um fazer a sua parte. Precisamos agir juntos”, declarou.

Morador do bairro, Nilton Rozendo Santos recebeu as equipes em sua casa. No local, foram encontradas possíveis larvas do Aedes. Sob orientação dos agentes, o pintor se comprometeu em cumprir com o seu papel enquanto cidadão consciente. “Fiquei realmente assustado. O nosso maior erro é achar que nunca vai acontecer com a gente. Conversei com as equipes da Prefeitura de Aracaju, parabenizo pelo trabalho realizado e farei o meu papel. Aprendi a lição”, confessou.

