Posição precisa ser firme

02/08/19 - 00:46:32

Diógenes Brayner – [email protected]

Pode acontecer outras mudanças na administração estadual no decorrer desses próximos seis meses. Qualquer Governo, no primeiro semestre, fica em observação para ver qual o desempenho da equipe. Os primeiros três meses é de organização, avaliação e forma de expor planos e projetos. Os três meses seguintes buscam-se resultados positivos e, em casos de falhas, têm que identificar erros e promover uma espécie de reavaliação dos trabalhos, para se amoldar à realidade dos planos traçados.

Entre janeiro e fevereiro do próximo ano [inclusive eleitoral] também devem ocorrer mudanças, para se amoldar a uma realidade que configura a atuação natural de projetos para disputa de Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o Estado. É um ano que se imagina de gastos e maiores facilidades, mas o mau tempo que se expande com essa crise incômoda, pode provocar um recuo na dedicação exarcebada para eleger alguns nomes que integram as bases partidárias aliadas.

Há uma necessidade premente de se despolitizar situações que atendem a interesses do Estado. O momento político pelo qual passa o País é de incerteza em relação ao que pode acontecer amanhã. É nas situações mais difíceis que o outro dia chega rápido, num piscar de olhos, o que pede certa compreensão em relação à coesão para dar musculatura ao Estado e sua representação. Embora seja difícil conviver em um quadro de insanidade no comando geral do País, nenhum Estado do Nordeste tem estatura para subir ao ringue radicalmente contra o Planalto.

O Nordeste sempre demonstrou um perfil à esquerda. Nessa posição Sergipe se coloca, mas nos dois Governos ditos socialistas, o Estado não cresceu em sua infraestrutura e nem foi atendido nos projetos que poderiam promover o desenvolvimento, como foi a absoluta má vontade [ou desinteresse] para com o Canal de Xingó. Enquanto não se enxergava projetos de Sergipe, o Estado de Alagoas, não tão aliado à esquerda, ganhou o Canal do Sertão e outros benefícios que promoveram o seu desenvolvimento. A força veio de Renan Calheiros, então presidente do Conselho.

A base aliada em Sergipe é dividida na questão ideológica. Até legendas firmes, como o MDB, se dividem entre esquerda e direita, o que não consolida uma posição. É preciso que nesses próximos seis meses, todos tentem se voltar para uma definição em relação ao Planalto, mesmo que não seja em termos políticos, para que se tenha condições de dar passos importantes para o crescimento econômico e social do Estado. Primeiro os problemas do povo, depois os requintes da adoção de um posicionamento ideológico utópico.

Conversa sobre exoneração

O governador Belivaldo Chagas (PSD) teve uma conversa demorada com o ex-prefeito José Franco (PSDB), antes de exonerar Manelito Franco Neto, seu filho, da Secretaria de Turismo.

*** A conversa teria sido franca, clara e objetiva, inclusive com reconhecimento de equívocos. Não se divulgou como teria reagido o ex-prefeito.

Pode ser demorada

A interinidade do secretário da Comunicação, Salles Neto, na Secretaria de Turismo será até que a Pasta fique projetada dentro do que deseja o governador.

*** Ainda não há prazo e deve demorar para a indicação de um novo secretário, porque há muito que fazer, inclusive entendimento com o Trade.

Sem importância

Para ser justo, depois do Governo João Alves Filho, nenhum outro governador deu muita importância ao turismo. A Pasta sempre serviu para acomodar acordos políticos.

*** No Governo Belivaldo é que se reinicia um maior interesse pelo setor, para que se tente transformar Sergipe numa opção real, principalmente no Nordeste.

Tom alto contra a Toga

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), autor de dois pedidos engavetados para a instalação de uma CPI da Lava Toga, subiu ainda mais o tom contra integrantes de tribunais superiores.

*** A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender investigações da Receita Federal sobre os ministros do STF é, para o senador, “mais uma peça no quebra-cabeça de um sistema criminoso”.

*** – É mais uma pecinha que eles colocam ali para manter tudo como está, acrescentou Alessandro.

Por improbidade

Alessandro Vieira também entrou com representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, pela prática de ato de improbidade administrativa.

*** Alessandro volta a ocupar a mídia nacional com medidas contra o Supremo.

Explica sobre programa

O deputado Gilmar Carvalho explicou que não parou de fazer o programa Cidade Alerta na TV Atalaia: “algumas edições têm sido feitas por Douglas Magalhães, como ocorreu ontem, a meu pedido”.

*** Faço sempre questão de dizer que reconheço publicamente a importância da TV Atalaia na minha projeção.

Mais conversa política

Gilmar Carvalho, se referindo à sua posição política, diz que conversará hoje com um dirigente de um grande partido, que o convidou para filiação. Perguntado se seria o DEM, Gilmar foi rápido: “nunca disse que é o DEM, Vamos decidir já, já”.

*** Gilmar acrescenta que só toma uma decisão depois de conversar pessoalmente com o presidente regional do PSC, André Moura.

Conversa sobre DEM

O presidente nacional do DEM, ex-deputado José Carlos Machado, recebeu ontem, na sede do partido, o prefeito de Santana do São Francisco, Junior Barrozo (PSC), e o vice-prefeito de Muribeca, Márcio Pinheiro.

*** No encontro conversaram sobre o fortalecimento do DEM no Estado e em particular nos seus municípios.

Lagarto treme nas bases

O grupo político que administra a Prefeitura de Lagarto, sob o comando de Gustinho Ribeiro (SD), treme nas bases quando se fala em Valmir Monteiro.

*** Um líder da região disse que a qualquer momento Valmir pode retornar ao comando do município, bastando apenas à decisão de um desembargador.

*** Valmir está em silêncio, mas seus advogados estão muito ativos…

Sobre Valdevan

Segundo fonte expressiva de Brasília, aliados de Bolsonaro e deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, estão irritados com Valdevan Noventa (PSC).

*** É que ele havia se comprometido em votar a favor da reforma, conseguiu alguns benefícios e resolveu votar contra.

Carinho pelo PDT

Divergências ideológicas dentro do PCdoB fizeram com que o prefeito Edvaldo Nogueira pensasse em mudar de partido. Ele é filiado a 38 anos na sigla.

*** Edvaldo admitiu que não seja uma decisão tão simples de tomar, “mas tenho um carinho grande pelo PDT, pela sua história trabalhista”.

Partido do coração

Desde janeiro o prefeito Edvaldo Nogueira foi convidado para ingressar no PDT mas ainda não se decidiu, apesar de já ter agendado encontros com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi.

*** Entretanto, o partido do “coração de Edvaldo” é o PSB, mas não tem espaço lá por ser adversário ferrenho dos Valadares.

Nome de mercado

O vereador Clayton Moore (Cidadania) iniciou ontem o semestre na Câmara Municipal de Lagarto com todo o gás. Apresentou quatro projetos de lei e nove indicações.

*** Um desses projetos sugere a mudança do nome do mercado José Corrêa Sobrinho para Governador Marcelo Deda.

*** O neto de José Corrêa Sobrinho, Matheus Fraga disse em nota: “Lagarto retorna do recesso legislativo e um vereador aparece com um esdrúxulo, desrespeitoso e destoante projeto de lei”.

Sem estardalhaço

Uma fonte bem avisada disse ontem à noite que o ex-prefeito José Franco (PSDB) não gostou da demissão do filho, Manelito Franco Neto, da Secretaria de Turismo, mas se manteve discreto e não fez qualquer estardalhaço.

*** Zé tem evitado atender telefones e ainda não expressou qual posição adotará mais adiante. Tem conversado com seu grupo político.

Um bom bate papo

Para disputa – Em Propriá uma tentativa de chapa para a Prefeitura com o secretário da Saúde, Valberto Alves (MDB) e o vereador Aelson Publicidade, presidente da Câmara.

Uma aliança – O problema é que tanto Valberto quanto Aelson pretendem formar uma aliança para disputar a Prefeitura, mas os dois querem candidatar-se a prefeito.

Novo programa – Programa Médicos pelo Brasil vai substituir Mais Médicos. A iniciativa do Governo foi lançada ontem em Brasília.

Tomar posição – Edvaldo Nogueira deve tomar uma posição em relação à reeleição em setembro, quando vai decidir se filiar em outro partido. Tudo indica que seja o PDT.

Lojas fechando – Lojas continuam fechando em um dos shoppings de Sergipe. Segundo João Fonte, ontem foi à vez da Mediterrâneo.

Nitinho citado – O nome do presidente da Câmara, vereador Nitinho Vitalle (PSD) vem sendo citado para ser o candidato a vice-prefeito de Edvaldo Nogueira.

Tira domínio – Alexandre de Moraes dá 48 horas para juiz entregar arquivo de hackers ao STF. Decisão tira domínio das informações da PF e do magistrado de primeira instância.

Para atrair – As conversa políticas acontecem na Barra dos Coqueiros para atrair o Alysson a fazer uma composição na disputa pela Prefeitura.

Lula denuncia – Desde março, o governo Bolsonaro cortou o envio de água da transposição do Rio São Francisco até Monteiro, na Paraíba.