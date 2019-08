SES revela que água de Riachuelo é boa para o consumo

02/08/19 - 14:38:43

O produto está em conformidade de potabilidade, ou seja, que pode ser consumido pela população por não haver risco sanitário

Após a terceira avaliação do monitoramento da água potável do município de Riachuelo, atingido por forte enchente no mês passado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirma que o produto está em conformidade de potabilidade, ou seja, que pode ser consumido pela população por não haver risco sanitário. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo gerente da Vigilância em Saúde Ambiental da SES, Alexsandro Xavier Bueno.

Ele explicou que, embora tenham sido observadas pequenas variações nos parâmetros cor e turbidez (definem o grau de transparência da água) não há ameaça para o consumo das pessoas. “O padrão microbiológico está aceitável”, atestou o gerente, salientando que desde a enchente, em meados de julho, o monitoramento ocorreu em três momentos diferentes, sendo realizadas várias coletas de água nos pontos afetados.

“O objetivo do monitoramento foi o de garantir segurança ao consumo pela população de Riachuelo”, informou Alexandro Bueno, acrescentando que os resultados foram liberados nesta sexta-feira pelo Laboratório Central de Sergipe (Lacen), onde as amostras de água foram analisadas. Destacou o gerente, que todo o trabalho de coleta das amostras foi realizado pela Vigilância Sanitária de Riachuelo, sob a coordenação da Vigilância em Saúde Ambiental.

Fonte e foto SES