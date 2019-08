Sergipanos conquistam título brasileiro de luta olímpica no Paraná

02/08/19 - 06:26:33

As próximas competições dos pugilistas sergipanos serão na Copa Natal, em setembro, no Rio Grande do Norte

Depois do sucesso obtido no Combate Games em Budapest, na Hungria, onde ficou com a quarta colocação, a dupla sergipana de luta olímpica voltou a obter excelentes resultados, com a conquista do título principal do Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado no final de julho em Curitiba (PR).

Matheus Freire e Dayanne Santos estiveram nesta quarta-feira, 31, com a superintendente de Esportes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Mariana Dantas, fazendo uma visita de cortesia, após representarem bem o estado de Sergipe na competição nacional, vencendo atletas mais experientes e representantes de estados mais bem situados no ranking nacional, conquistando o título brasileiro nas categorias livre e luta olímpica.

Matheus conquistou medalhas de ouro na categoria livre e na greco-romana. Daynne conquistou o ouro na categoria livre. De volta a Aracaju, os dois jovens atletas ainda vivem os bons momentos da conquista e já se preparam para outras competições.

Para chegar ao titulo de campeã, Daynne teve de vencer por duas vezes em uma melhor de três, a representante de São Paulo. Matheus venceu representantes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo o professor Luciano Vieira, técnico dos atletas, a evolução da luta olímpica em Sergipe é bem visível com o surgimento de novos valores e o crescimento do número de adeptos.

“Depois da criação da Federação Sergipana de Luta Olímpica Associada, o esporte ganhou um grande impulso, com muitos adeptos. Passamos a ganhar destaque em competições nacionais, colocando nossos atletas nas melhores posições, nos certames regionais e nacionais. Uma prova disso foi a classificação de Matheus, no Brasileiro de Combate Games em Brasília, quando conquistou medalha de ouro e o quarto lugar conquistado em Budapeste, enfrentando os maiores nomes desse esporte no mundo”, revelou Luciano Vieira.

As próximas competições dos pugilistas sergipanos serão na Copa Natal, em setembro no Rio Grande do Norte, quando o estado de Sergipe deve ser representado por uma delegação de 40 atletas, e os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), no mês de novembro, em Blumenau. “Em novembro teremos ainda o Pan-Americano, que será realizado no Panamá. Como se vê, os nossos jovens atletas terão uma agenda cheia até o final do ano, sempre correndo atrás da conquista de medalhas”, finalizou o presidente Luciano.

Fonte e foto assessoria