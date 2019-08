SINTASA DENUNCIA DESCASO DA FUNESA COM MOTORISTAS DO CARRO FUMACÊ

02/08/19 - 14:17:08

A direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) foi fiscalizar o espaço onde ficam locados os motoristas de Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido popularmente como carro fumacê, nesta sexta-feira (02), e constatou a falta de estrutura da categoria.

De acordo com a diretora Maria de Lourdes, a situação da mobília e estrutura física do prédio é degradante, o local está com as paredes rachadas e mofos. “É inadmissível um trabalhador ficar nesse local como ambiente de trabalho, isso não existe. Há trabalhadores que não ficam no prédio com medo de algum acidente”, afirma a diretora.

Há um mês, o Sintasa esteve no mesmo local e cobrou atitude da diretoria da Fundação Estadual de Saúde (Funesa). Na ocasião, a resposta foi de que já tinham encaminhado uma equipe para analisar a situação e que depois uma empresa iria se deslocar amenizar o cenário degradante. Contudo, passados 30 dias, não houve nenhum avanço.

O presidente do Sintasa Augusto Couto repudia a falta de compromisso da Funesa com estes trabalhadores. “Espero que a Funesa retire estes trabalhadores do local. Eles correm sérios riscos de acidentes devido à falta de estrutura física”, afirma Couto.

Fonte e foto ascom Sintasa