SARGENTO DA POLICIA MILITAR DA RESERVA É ACUSADO DE AGRESSÃO; ELE NEGA

02/08/19 - 09:12:46

Um sargento da policia militar da reserva está sendo acusado de ter espancado um jovem no município de São Cristóvão

O caso teria acontecido nesta quinta-feira (01) e segundo informações passadas pela suposta vitima, o policial estaria em um terreno localizado no conjunto Lafaiete Coutinho, no Rosa Elze, fazendo uma demarcação quando o jovem se aproximou.

Ele conta que neste momento, o acusado se aproximou e começou a agredir o jovem, inclusive pressionando uma pistola em sua barriga e, em seguida o espancou.

O jovem conseguiu sair do local e se esconder na residência de uma vizinha, o que teria salvo sua vida, já que o agressor teria retornado ao local em companhia de dois homens encapuzados.

Por conta dessa situação, o jovem e um irmão estiveram na delegacia onde prestaram um Boletim de Ocorrência e cobram investigação.

Já o sargento nega as agressões e diz que apenas tocou no rapaz para que ele saísse do local. Ainda segundo o sargento, tudo começou quando a suposta vitima teria cercado com arame, uma rua e impedindo o trafego de veículos.

O militar conta que, como precisava passar pelo local, desceu de seu veículo para retirar o arame e nesse momento ele foi cercado pela suposta vitima e seus amigos e nesse momento ele acabou tocando no rapaz para afasta-lo.

O militar conta que esteve sozinho no local e que em nenhum momento pegou em sua arma que estaria em seu veículo. Além disso, o militar disse ainda que o local onde ocorreu o fato, é uma via pública que estaria sendo preparada para ser invadida.

As informações são do jornalista Marcos Couto, no programa Comando Geral