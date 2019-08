TV Alese realiza cobertura multiplataforma do V ParlaNordeste

02/08/19 - 15:37:12

Os presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste discutirão em Sergipe, em 9 de agosto, demandas regionais em busca de uma posição forte e unificada para mitigar a crise econômica, nesta que será a quinta edição do ParlaNordeste. O evento, que acontecerá no Plenário Pedro Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), será transmitido ao vivo pela emissora oficial do Parlamento Sergipano, a TV Alese, e através de suas plataformas digitais oficiais.

Desde o mês de julho a TV Alese vem exibindo, durante sua programação, matérias, flashs gravados e em tempo real, entrevistas ao vivo, além de debates nos telejornais, sobre os principais assuntos que serão abordados no V ParlaNordeste, como a Reforma da Previdência, o Pacto Federativo, o Marco Regulatório do Saneamento Básico e da Água, Criação dos Fundos Municipais dos Idosos e a Revogação do Decreto nº 9.642/18.

Durante o evento, além de toda a transmissão ao vivo que a TV Alese fará através dos canais 48.2 (aberto), 348.2 (Sky e Vivo) e 16 (IT TV), boletins informativos serão enviados e divulgados em todo o país através do programa Conexão Senado, uma parceria com a Rádio Senado, e em Sergipe, através da sua afiliada, a Rádio Alese 103,9FM.

A TV Alese fará uma grande cobertura do V ParlaNordeste, levando informação, transparência e cidadania ao povo sergipano. Para que todo este conteúdo chegue ao espectador serão 27 profissionais envolvidos, entre jornalistas e técnicos, 7 câmeras, ao vivo, direto do Plenário, no hall da Alese e em nosso Backdrop, onde os parlamentares que participarão do evento serão entrevistados, além de duas equipes móveis na Casa, registrando os bastidores e acontecimentos do encontro. Dentro da programação, um resumo de tudo será apresentado ao longo da semana que sucede o evento.

