Vereador Bigode alerta a população sobre os perigos do mosquito da Dengue

02/08/19 - 15:12:22

Preocupado com a população, o vereador Bigode do Santa Maria (MDB), 1° Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), está andando pelos bairros da capital para alertar o povo sobre os perigos do mosquito da Dengue.

Nesta sexta-feira, 02, Bigode esteve no Bairro América, conversando com a população e pedindo para que todos se unam, com o objetivo de não deixar o mosquito Aedes Aegypti fazer mais vítimas na nossa capital em um período de aumento dos casos da doença.

“Vamos continuar trabalhando, alertando as comunidades, porque o povo não pode perder para um mosquito”, afirmou Bigode.

por Sandra Dantas