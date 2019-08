Vereador Dr. Gonzaga cobra fiscalização de terrenos particulares em Aracaju

02/08/19 - 13:59:35

Com objetivo de manter limpos os terrenos do município, o vereador Dr. Gonzaga (MDB) apresentou indicação endereçada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (SEMA). Ele solicita uma ação mais efetiva em relação à fiscalização dos terrenos particulares não urbanizados, intimando seus proprietários a promoverem a limpeza de seus terrenos, sob pena de serem enquadrados na Lei Municipal nº 1.721/91, que prevê sanções. O vereador sugeriu ainda que as empresas responsáveis pelos loteamentos se responsabilizem pela limpeza dos terrenos que ainda são de sua propriedade, e cuidem para manter os locais livres de lixo e entulhos.

“Esses terrenos, quando não são devidamente cuidados, se transformam em verdadeiros criadouros de mosquito da dengue, bem como para abrigar insetos das mais variadas espécies, pondo em risco a saúde e segurança dos moradores vizinhos”, explicou o vereador.

Dr. Gonzaga disse que tem recebido constantes reclamações desse tipo, onde os moradores pedem sua ajuda para resolver o problema causado em suas comunidades. “O mais recente é o de um terreno localizado no bairro Aruana, totalmente abandonado pela proprietária que não reside em Aracaju e nem cuida de sua limpeza. De lá saiu na semana passada uma cobra enorme, assustando moradores, especialmente as crianças que utilizam uma academia de natação vizinha ao terreno”, lamentou.

O vereador disse que está aguardando as providências da Sema e já enviou notificação a proprietária. “O problema é recorrente e acontece em todos os bairros da cidade, e tem sido motivo de preocupação para os vizinhos”, afirma Dr. Gonzaga. Ele lembra que a população também deve fazer a sua parte, pois na maioria das vezes são os próprios vizinhos que jogam lixo e objetos nos terrenos.

Os cidadãos podem entrar em contato com a Sema para realizar as denúncias através dos números (79) 3225-4128 e (79) 98149-2497, ou se dirigir à sede do órgão, localizada na Rua Santa Luzia, 926, bairro São José.

Foto Gilton Rosas

Da assessoria